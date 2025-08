La casta de Roca Rey va por dentro

Algo no cuadra: a Andrés Roca Rey le andan buscando las cosquillas pese a que nadie se atreve a discutirle su categoría de torero y su cartel porque es el único que pone el 'No hay billetes' en la taquilla cuando torea.

Pero ahora existe una guerra cruzada contra él y su entorno. ¿Cómo es posible que Roca Rey sienta la bilis del entramado de un sistema taurino que él mismo ha revitalizado durante estos diez años de alternativa?

Las serpientes de verano son el gran parque de atracciones de la información estos días. Así que varios medios de comunicación generalistas y especializados han defendido con la boca bien grande que Roca Rey ha vetado a Morante de la Puebla. Es decir, que directamente no ha querido torear con él, cuando tienen firmadas juntos un puñado de corridas este verano.

Y si alguno de ellos no lo cree ni lo piensa, pues no va a decirlo precisamente ahora, que ya han lanzado la serpiente de verano, pese a ser rotundamente falso, "ficticio", según ha podido contrastar Levante-EMV.

Andrés Roca Rey sufre una voltereta este viernes en las Colombinas de Huelva. / Álex Romero

Las horas de la polémica

Por horas, a las 21.40 del día de la corrida de Victorino Martín en Santander, Roca Rey se enteró de que Morante se había propuesto para torear en la Feria de Santiago de Santander, cuando El Cid ya había sido triunfador de la tarde y había aceptado el ofrecimiento de José María Garzón (Lances de Futuro) para coger la sustitución de Cayetano.

No hay más que rascar, más allá de un guerracivilismo armado por una parte de la prensa (que no ha corregido su postura), con dinámicas y comportamientos de acoso y derribo constantemente hacia Roca Rey. Un torero que tiene casta y motor para subir la cuesta más empinada de la temporada.

Estos días anda dolorido tras el volterón de este viernes en las Colombinas de Huelva, pero sin quitarse del compromiso del Puerto de Santa María pese a las recomendaciones médicas y después de haber estado encerrado en el campo, velando armas en fincas como la de Torrealta o Rocío de la Cámara porque ese orgullo y esa capacidad que muestra en el ruedo es el aval definitivo de los que mandan.

El toreo de Roca Rey puede coincidir o no con tu forma de entender el toreo, pero la guerra cruzada contra él no se entiende. O se entiende si no lo apodera ninguna empresa grande, si Roca Rey es el torero que más cobra -porque lo genera- y los que quieren torear junto a él han de rebajarse su caché.

Y todo ello, acompañado de la insoportable facilidad de los que ni siquiera te enseñan el sudor delante del toro y del sitio que ha dado a tantos toreros jóvenes como Jarocho, Samuel Navalón, Alejandro Chicharro, Rafa Serna y a emergentes como Saúl Jiménez Fortes, Borja Jiménez o David de Miranda... "Hemos entrado en esos carteles gracias a él. Tanto los toreros jóvenes, como los emergentes y como los aficionados le estamos muy agradecidos por estas oportunidades", señalaba el propio Roberto Martín 'Jarocho' en el podcast 'Cargar la suerte' de este periódico.

La temporada histórica de Morante

Así que Morante de la Puebla y Roca Rey tienen madera, corazón, casta, ambición y talante de figuras. Todo el mundo acepta que Morante de la Puebla tiene una cabeza brillante y ha firmado una temporada histórica. Pero lo que maravilla de él es su afición, su ambición y no adivinar cuál es su verdadero techo y su verdadero fondo, además de su mística, su misterio, su leyenda, su mitología…

Así que en el mundo de los toros se encienden las pasiones con relativa facilidad, y eso es bueno porque demuestra que lo que todos queremos defender y preservar es algo que está muy vivo, más allá de tormentas y polémicas.

Pero hay que tener cuidado con que la pasión no nos ciegue, haciéndonos capaces de atacar aquello que más queremos: el futuro de la fiesta. ¿Qué sería del toreo sin Andrés Roca Rey? Él tiene el poder de movilizar a la sociedad, de que la tauromaquia se integre en el siglo XXI.