Gran corrida de Algarra en Ondara

La ganadera Aurora Algarra lidió una corrida con las hechuras clásicas, muy buenas y finas, en el patrón del Domecq más puro y hubo toros de alta nota que facilitaron salida por la puerta grande de los tres toreros, quienes debutaban en el coso alicantino de Ondara.

El tronco madre de Algarra es tan fácil reconocerlo ahora como antes, porque en la ganadería creada por Luis Algarra Polera, por ejemplo, se ha hecho predominante o se ha decantado la línea del Domecq puro, con bravura y nobleza y dentro de unas hechuras que marcan el origen y el comportamiento de los toros. Algo así como una rama que ha salido al tronco, pero con savia propia.

El mejor toro de Algarra se llamó ‘Noriego’, saltó en cuarto lugar y fue premiado con la vuelta al ruedo de manera justa. Innegable, cabría decir. Así que el Algarra embistió mucho, y el torero toreó mucho. El animal era de examen, venía largo y con importancia y había que hacerle muy bien las cosas. Talavante lo hizo. Estuvo valiente, inteligente y torero. Las tandas se sucedieron en la boca de riego con muletazos largos, templados, muy llevados y sin dejar que el Algarra le tocase la muleta. Faena muy importante del torero de Badajoz frente a un animal que tuvo gran acometida, buen ritmo, transmisión y tremenda duración. Especialmente por el pitón derecho. Talavante paseó las dos orejas entre el clamor y el toro recibió el premio póstumo de la vuelta al ruedo. En su primero, cortó otra oreja frente a un ejemplar que también se empleó con movilidad. Al natural elevó el tono de la labor y dejó una buena estocada al segundo intento.

El impacto de Rufo

Tomás Rufo también cortó dos orejas en su segundo. En el quinto se mostró arrebatado, entregado y asumiendo el compromiso de la tarde y el cartel. Aquí el joven espada de Pepino (Toledo) pulseó con mimo y temple de seda las embestidas de un Algarra con buen tranco. Le dio la distancia justa al toro y revistió la obra con lujosa elegancia. Faena de gran fondo por el temple exquisito que la cimentó. Una gran estocada puso el doble premio en sus manos. Su primero tuvo fijeza, prontitud y humillación, aunque acabó rajándose tras una faena de largo metraje. Fue ovacionado tras dos pinchazos.

Por su parte, Marco Pérez apostó fuerte en el sexto y ganó con holgura la batalla para cortar las dos orejas. De entrada, las primeras verónicas a este animal ubicaron la tarde en otra dimensión. Se esperaba, sobre todo, el impacto del valor y la quietud del nuevo matador y no defraudó. Pérez anduvo muy fácil y seguro, se encontró a gusto en la distancia corta y presentó muy bien la muleta y se plantó con firmeza frente a un ejemplar pronto, repetidor y con recorrido de Algarra. Siempre muy entregado, el torero salmantino dejó una gran estocada y paseó las dos orejas entre la multitud de los jóvenes. El su primero paseó una oreja tras torear muy ligado y muy de seguido.

La centenaria plaza de toros de Ondara -la famosa Joia Llevantina- ha vuelto a contar con dos corridas de toros tras recuperar el pulso el año pasado con las novilladas de la Generalitat y el festival para la Fundación Abracadabra que supuso el debut en los ruedos de José Luis Ortiz, 'Magopepo' en los carteles. Y prueba de ello es la gran entrada que se vivió en los tendidos, con más de tres cuartos de entrada. El toreo ha vuelto a latir en Ondara con una gran corrida de toros de Luis Algarra y esa es la mejor noticia de todas.