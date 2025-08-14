Daniel Artazos, operado con éxito de la grave fractura vertebral en Málaga
El joven criado en la Escuela Taurina de València ha sido operado con éxito de una fractura de la quinta vértebra tras cinco horas en el quirófano en el Hospital Regional de Málaga
Daniel Herrera
Daniel Artazos, novillero sin picadores de 20 años criado en la Escuela Taurina de València, ha sido operado con éxito de una fractura de la quinta vértebra durante cinco horas en el Hospital Regional de Málaga tras sufrir una fuerte voltereta este martes en una de las primeras semifinales del XVIII Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de La Malagueta celebrado en la Plaza de toros de Málaga.
Fuerte golpe
Artazos recibió un feo arreón de un eral de Toros de La Plata en un quite por verónicas en el tercero de la tarde que correspondía a su compañero Alejandro González y, tras un fuerte impacto con la cabeza contra el albero, tuvo que ser evacuado inconsciente a la enfermería de manos de compañeros y toreros de la talla de Saúl Jiménez Fortes o Luis Miguel Encabo, quienes se encontraban viendo el festejo en la plaza de toros.
El festejo tuvo que ser interrumpido durante unos minutos mientras se realizaba el traslado para garantizar la presencia de una ambulancia en el coso.
Inflamación de médula
Según ha confirmado a Levante-EMV el profesor de la Escuela Taurina de València, Víctor Manuel Blázquez, el joven torero ha sido operado este jueves a primera hora del día de una fractura de la quinta vértebra -según las pruebas hechas en el hospital, la C5- tras una fuerte voltereta que también le produjo una “inflamación de médula que le imposibilita levantar el brazo y el pie izquierdos”. Su diagnóstico es “grave" porque tenía la "vértebra machacada". La operación ha salido bien y requiere tiempo, según fuentes cercanas al torero. La inflamación de la médula se "descomprimirá sola".
El joven nacido en Sobradiel (Zaragoza) no podrá volver a torear esta temporada tras ser uno de los alumnos más aventajados de la Escuela Taurina de València, según el propio profesor.
Estudiante de un grado superior de Análisis Clínicos y Biomédicos, Artazos decidió trasladarse a València para intentar ser torero en la escuela de la Diputación de València. De esta forma, tendrá una larga recuperación y perderá su debut con picadores en la próxima Feria del Pilar de Zaragoza.
