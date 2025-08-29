Sobre todo, Álvaro Lorenzo en Requena

Presenciar el extraordinario comportamiento de dos toros de Adolfo Martín -de nombre ‘Madroñito’ y ‘Bonito’- premiados con la vuelta al ruedo y el gran momento que vive Álvaro Lorenzo fue sin duda la mejor noticia para los aficionados que se desplazaron a la plaza de toros de Requena, un coso que volvía a vivir una jornada taurina en sus fiestas de la vendimia gracias a la apuesta y el compromiso de los hermanos Martí, organizadores de festejos en Valencia y Albacete y con ganadería propia en Alfafara (Alicante), creada con reses de Jandilla.

Viendo la calidad del ganado, un torero en sazón como Álvaro Lorenzo brilló a gran altura tras acoplarse a los dos animales mencionados. Tanto es así que a ‘Bonito’, lidiado en sexto lugar y que había correspondido en suerte a un lesionado Román, se le pidió el indulto con fuerza y al torero el rabo tras una faena intensísima.

En este sexto, se vio al mejor Álvaro Lorenzo de la temporada, apabullante de sitio y seguridad. Muy torero en todo momento, inteligente también. Enorme por el pitón izquierdo. El pulso, la intensidad de su trazo tras dejar la muleta muerta en el hocico para tirar del toro y el valor mostrado para ligar los naturales en una gran faena, generosa en los cites y en el planteamiento. Con ese tranco de más que tuvo el Adolfo cuajó los muletazos de la tarde –y la faena, claro- echando mano del buen gusto y del temple. Trasteo serio, tremendamente profundo por la profundidad de la embestida. Una tanda final de naturales a pies juntos tuvo gran sabor y, tras una estocada efectiva, paseó el doble trofeo.

En el cuarto, Lorenzo hizo una faena ‘delicatessen’ frente a un ejemplar de Adolfo de nombre ‘Madroñito’, también premiado con la vuelta al ruedo. Extraordinario de clase por el pitón derecho, puro almíbar, humillador y con fijeza. Lo cuajó a base de derechazos de mucha profundidad y firmeza. Paseó una oreja.

El crédito de Lorenzo

Al segundo de la tarde, con la divisa de Algarra, también le cortó un apéndice. Al natural elevó el tono de la faena a base de temple, quietud y buena colocación. A su aire, aguantó el Algarra, animal que se desplazó sin terminar de descolgar pero que permitió al torero toledano ligar un par de tandas de naturales de muy bella factura y ajuste. Una de ellas de hondo calado y de buena ligazón. Labor paciente del toledano que supo encontrar los terrenos propicios para cuajar al Algarra.

Unas luquesinas finales que conectaron mucho con los tendidos pusieron la plaza en pie y una estocada hasta las cintas algo desprendida pusieron el trofeo en las manos de Lorenzo, un torero que gana crédito cada día que pasa y que se viene arriba en el momento oportuno de la temporada. Merece ferias.

Álvaro Lorenzo, con una oreja lograda en Requena / Levante-EMV

Lo cierto es que nadie se aburrió con casi media plaza de aforo completo dentro de una corrida que también fue televisada por À Punt. Había cierta expectación por ver a los tres toreros, especialmente al valenciano Samuel Navalón, quien venía de cortar un rabo a un toro de Victorino Martín en Casas Ibáñez (Albacete) este viernes, pero que no pudo acompañar al torero toledano por la puerta grande tras marrar con los aceros dos buenas faenas.

En el tercero, Navalón gustó por lo despacio que toreó a la verónica. Este torero ilusiona por su concepto de temple, porque quiere llevar largo a los toros y porque le funciona la cabeza en el ruedo. Y todo sustentado bajo el manantial del valor.

En el quinto no se amilanó y Navalón paseó una oreja tras llevar largo al natural a otro toro con buena clase de Adolfo Martín, pero con falta de empuje y celo, ciertamente con el viaje más corto.

Cogida de Román

La noticia negativa fue la impactante cogida de Román en el primero de la tarde durante la suerte suprema. El ejemplar de Luis Algarra le metió el pitón en la axila izquierda en el suelo sin aparente cornada. Tras ser trasladado a la enfermería, el diestro valenciano salió por su propio pie para estoquearlo, pero tras acusar fuertes dolores fue trasladado a un hospital para realizar un estudio radiológico y no pudo salir a su segundo toro.