Ponce volverá a torear un 9 d’Octubre

Enrique Ponce volverá a torear un 9 de octubre, la misma fecha un año después de su despedida definitiva de los ruedos españoles en la plaza de toros de Valencia en 2024. Será en Bocairent, la plaza más antigua de la Comunitat Valenciana fechada de 1843 y que es una pieza única por estar excavada en roca viva. Ese día se cumplirá un año desde que cortara tres orejas en total después de pedir un sobrero de Juan Pedro Domecq de nombre 'Triquiñuelo' que tuvo que lidiar en séptimo lugar y fue llevado en hombros al hotel en una tarde para el recuerdo.

Toreros valencianos

El torero de Chiva hará el paseíllo junto al matador de toros y profesor de la Escuela Taurina de València, Víctor Manuel Blázquez; y toreros de la talla de Vicente Barrera, José Pacheco 'El Califa', Román Collado y el novillero con picadores Bruno Gimeno, quien tuvo un debut triunfal con los del castoreño en Cella (Teruel) este agosto. El festejo tendrá carácter benéfico y está organizado por los ganaderos y empresarios alicantinos, Hermano Martí. Los astados que se lidiarán pertenecerán a la divisa sevillana de Juan Pedro Domecq.

La plaza de Bocairent, construida en 1843, en la más antigua de la C. Valenciana / Levante-EMV

Tres días después, Ponce participará en un festival benéfico en homenaje a Antonio Chenel 'Antoñete' en la plaza de toros de Las Ventas, en el que también actuarán el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y los toreros Curro Vázquez, César Rincón, Julio Aparicio, Morante de la Puebla y la novillera con picadores Olga Casado.

El cierre de Valencia

La motivación del festejo, entre otras, es el vacío de festejos taurinos tras el cierre de la plaza de toros de Valencia tras el festival taurino por los damnificados de la dana en el que también participaron Ponce y Vicente Barrera. El coso de Monleón cerró sus puertas en mayo, mes en el que empezaron los trabajos que van a modernizar por completo la iluminación del coso comiencen y se extenderán durante ocho meses, por lo que la finalización de las obras debería tener lugar en el mes de febrero de 2026.