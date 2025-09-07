La raíz taurina de Xàtiva sigue "muy viva"

Es una pena que no dispongamos a día de hoy de la plaza de toros de Xàtiva, que sería una auténtica joya para la afición taurina valenciana. Un coso que lleva nueve años completos ya sin toros, quizá a partir de una clara conciencia partidista después de una consulta popular en la que sólo participó el 24% de la población y en la que los contrarios a los festejos taurinos ganaron por tan solo 2 puntos de diferencia (51% frente a un 49 %).

Inaugurada en 1919 con el prestigioso sello de Demetrio Ribes, la plaza de toros de Xàtiva cerró sus puertas en 2016 por vez primera en los últimos 77 años. Ahora el torero José Pacheco 'El Califa' encabeza un grupo de profesionales y aficionados que "sueñan faenas" con capotes y muletas en un ruedo abandonado y sin Fira d'Agost.

"La plaza de Xàtiva está cerrada por pura política", asegura el propio Califa con el mismo valor y dignidad con los que también se defendía a sí mismo en el ruedo un torero valenciano con dos puertas grandes de Las Ventas en el año 2000 -aunque no pudo salir en hombros tras resultar herido de gravedad por un toro de la ganadería de Dolores Aguirre- y otra en 2003.

El novillero Joao d'Alva

"Aquí hay mucha afición. De hecho, tenemos a un torero portugués que se ha empadronado en la propia Xàtiva del tiempo que pasa aquí con su apoderado Diego García", asegura el torero valenciano. Se refiere a Joao Ricardo Paixao Da Silva, 'Joao d'Alva' como nombre artístico en los carteles. Nacidio en Setubal, Portugal, el novillero acude a la plaza de toros de Xàtiva para entrenar y preparar la temporada en invierno. El Califa no ha abandonado la ilusión por torear y entrena con el joven portugués, conocido por la afición valenciana tras su importante faena a "Peluquero", número 23, de la ganadería de Cebada Gago, realizada en la Setmana de Bous de Algemesí de 2022.

"Tenemos las llaves de la plaza porque somos vecinos de aquí y limpiamos el ruedo con nuestro coche y con dinero de nuestro bolsillo para tenerlo en óptimas condiciones para poder torear de salón", declara el torero nacido en Canals. "La plaza está en mal estado, con el ruedo lleno de hierbajos, la madera de las barreras podrida y los hierros llenos de óxidos. Los corrales están peor todavía... Me duele ver así a la que ha sido mi plaza".

Otro momento del entrenamiento de los toreros, banderilleros y aficionados en la plaza de toros de Xàtiva. / Levante-EMV

Ahora, El Califa hará el paseíllo el próximo 9 de octubre en para torear un festival en la plaza de toros de Bocairent -el coso más antiguo de la Comunitat Valenciana fechado de 1843- junto a toreros de la talla de Enrique Ponce, Vicente Barrera, Román Collado, el matador de toros y profesor de la Escuela Taurina de València, Víctor Manuel Blázquez; y el novillero con picadores Bruno Gimeno.

"Tenemos un carretón para embestir y otro para practicar la suerte suprema. No es una escuela taurina como tal, pero nos reunimos para torear con capotes y muletas y, sobre todo, hablar de toros", aclara El Califa.

El también matador de toros de València, José Calvo; o banderilleros como César Fernández acuden a entrenar a Xàtiva con algunos aficionados que ven las puertas abiertas de la plaza de toros y no dudan en entrar: "Este verano venía un padre con su hijo a vernos. Es la constatación de que aquí se hace afición y queda mucha afición taurina en Xàtiva. Está muy viva. Pero también quiero dejar claro que la Fira d'Agost ya no es lo mismo sin su feria taurina ni el ambiente que producía en las calles".

Precisamente, El Califa tomó la alternativa el 1 de mayo de 1996 en la plaza de Xàtiva, con Manuel Benítez 'El Cordobés' como padrino. El 18 de agosto del 2015 fue el último festejo. Javier López 'El Javi' tomó la alternativa junto a Juan José Padilla y Miguel Abellán frente a toros de Torrehandilla y Torreherberos. Un año antes, Vicente Ruiz 'El Soro' regresó a los ruedos en esta plaza junto a Daniel Luque y Román Collado.

La plaza de toros de Xàtiva, en imágenes / Perales Iborra

La gran remodelación

La plaza fue objeto de una gran remodelación durante la etapa de Alfonso Rus que en 2006 se presupuestó en 6 millones de euros. Las obras acabaron costando 12 millones y quedaron inacabadas, con la cubierta pendiente de terminarse y sin los remates necesarios para adaptar el coso a la normativa. Durante la pasada legislatura, el concejal de Ciudadanos en el equipo de gobierno, Juan Giner, encargó un estudio técnico que costó 10.000 euros y que valoró en más de 3,6 millones el dinero que sería necesario para que la plaza de toros pudiera quedar operativa y obtuviera la pertinente licencia de actividad. Pero lo cierto es que la tauromaquia sigue muy presente en la plaza de toros de Xàtiva.