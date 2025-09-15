Todos los carteles de la feria taurina de Algemesí

La plaza de toros de Algemesí volverá a albergar su tradicional ciclo de novilladas picadas con los novilleros punteros del escalafón y los nuevos valores criados en la Escuela Taurina de València de la Diputación de València tras vivir el trágico paso de la dana en sus calles.

Todo ello se celebrará dentro de un espectacular ruedo rectangular hecho a base de madera, clavos y cuerdas con 29 cadafals que dividen los tendidos y que se adjudican a las peñas taurinas del municipio de la comarca de la Ribera mediante una subasta, un presupuesto que ha utilizado la Comisión Taurina para costear los festejos taurinos.

Lo más destacado

Entre los jóvenes destaca el doble compromiso del novillero de Algemesí, Juan Alberto Torrijos, y un festival con picadores a beneficio de los damnificados de la dana con jóvenes matadores como Samuel Navalón o Nek Romero. Sin olvidar el V Certamen de la Federación Taurina de València celebrado el domingo 21 de septiembre en formato de clase práctica matinal con entrada gratuita o las dos novilladas sin picadores del lunes 22 y martes 23 de septiembre.

Además de Torrijos, destaca el debut con picadores del valenciano Marco Polope, de Torrent; y la presencia de Iker Fernández 'El Mene', novillero que triunfó en la Feria de Fallas de Valencia; Tomás Bastos, actual triunfador del Alfarero de Oro y que el año pasado cortó cuatro orejas y un rabo en su debut en Algemesí; o Julio Norte, ganador del Circuito de Novilladas de Castilla y León este 2025.

Estado actual de la construcción de la plaza de toros de Algemesí / Levante-EMV

Todos los carteles

Sábado 20 de septiembre: Novillada de Osborne para Santiago Esplá, Nacho Torrejón y Mario Vilau. (Semifinal del Circuito Valenciano de Novilladas).

Domingo 21 de septiembre. Clase práctica matinal con entrada gratuita con erales de Pujol Gómez para Jorge Escamilla, Pablo Torres, Juan de Rocío, Víctor Roig, Alex Casas, Claudia Bravo y Raúl Oroval. V Certamen de la Federación Taurina de València.

Domingo 21 de septiembre. Novillada de Lagunajanda para Emilio García Torres y Marco Polope, que debuta con picadores.

Lunes 22 de septiembre. Novillada sin picadores de Daniel Ramos para Pedro de la Hermosa, Manuel Martínez, Álvaro Castillo, Ian Bermejo e Israel Guirao.

Martes 23 de septiembre. Novillada sin picadores de Castillo de Azuel para Manuel Quintana, Esteban Gordillo, Manuel Fuentes, Hugo Masía y Daniel García.

J. Roch

Miércoles 24 de septiembre. Novillada de Cebada Gago para Borja Escudero y Álvaro Serrano.

Jueves 25 de septiembre. Novillada de Ángel Gómez Núñez para Tomás Bastos y Juan Alberto Torrijos.

Viernes 26 de septiembre. Novillada de San Isidro para Martín Morilla y Julio Norte.

Sábado 27 de septiembre. Novillada de José Cruz para Iker Fernández 'El Mene' y Juan Alberto Torrijos.

Domingo 28 de septiembre. Festival con picadores a beneficio de los damnificados de la dana en Algemesí. El rejoneador Pablo Donat y los matadores de toros Víctor Manuel Blázquez, Rubén Pinar, Samuel Navalón, Nek Romero junto al novillero Iker Rodríguez frente a ejemplares de El Arroyo, Guadalmena, Moreno Pérez Tabernero, Pablo Hermoso de Mendoza y Ángel Gómez Núñez.