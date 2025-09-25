Juan Alberto Torrijos, el nuevo valor de Algemesí: "Siento el orgullo torero de mi apellido"

Juan Alberto Torrijos anda envarado por el ruedo de la plaza de toros de Algemesí, ese fértil vivero de futuros aficionados del que también ha nacido él, cuando era niño y acudía a las novilladas: "Siento mucho ilusión ahora mismo", detalla. Hunde sus mocasines abetunados en el albero recién puesto en la Plaza Mayor como si hiciera el paseíllo, andando y sintiéndose torero. No es para menos. La próxima vez que lo haga será con el vestido de luces este jueves mano a mano con Tomás Bastos en el primero de sus dos compromisos (el próximo es el sábado 27 de septiembre mano a mano junto a Iker Fernández 'El Mene') en la semana taurina. Novillero de estirpe, la raíz de su tauromaquia reside en su abuelo y en su padre. El apellido Torrijos de Algemesí tiene nuevo torero.

¿Qué sensación tiene al pisar la plaza de toros de Algemesí?

Estoy muy ilusionado y contento. Tengo sensaciones muy bonitas, de tremenda ilusión con estas dos tardes en la semana taurina. Es un sueño.

¿Cómo definiría esa ilusión?

Diría que de muchísima responsabilidad, pero es una ilusión bonita. Tengo dos tardes para disfrutar en mi casa con dos ganaderías de máxima categoría.

"El trabajo está hecho"

¿Y la responsabilidad?

Es buena tenerla, pero creo que el trabajo está hecho y vengo tranquilo a Algemesí. Los entrenamientos, la preparación física y mental, el campo… Sé que la afición me espera, sobre todo, después de este año tan duro tras la dana y merecen esta pizca de ilusión.

¿Qué recuerdos tiene de niño aquí?

Muchísima diversión junto al toro porque en Algemesí la fiesta se vive con un ambiente distinto a cualquier otra plaza. La afición es completamente diferente con sus peñas y es un auténtico disfrute.

¿Qué imagen no olvida en los toros de Algemesí?

Recuerdo un mano a mano entre Álvaro Lorenzo y Varea, que le cortó un rabo a un novillo del Parralejo. ¡Cómo estuvo Varea aquel día! Tengo la imagen de él con el rabo muy metida en mente, justo cuando pasaba por delante de toriles.

¿Ahora lo sueña usted?

Ojalá.

¿Cuál es el concepto que llevaba dentro?

Mi objetivo es torear despacio, con los vuelos de la muleta y llevar al animal en redondo, por abajo… Intento aplicarle suavidad a las embestidas porque creo que si un toro es brusco o violento, cuanto más suavidad recibe, más se va a ralentizar y más despacio se podrá torear.

¿Cuáles son sus referentes?

La mano izquierda de Alejandro Talavante y sus cambios de mano. El maestro Morante en su conjunto, lo despacio que torea Juan Ortega. Pero también me fijo mucho en cómo volcaba las plazas genios como Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’, un torero mexicano tan peculiar… y el valor de José Tomás. Pero intento fijarme en todos. En la suerte suprema intento ver vídeos de Uceda Leal y Ginés Marín, tanto en su colocación como en su ejecución.

Viene de una familia muy torera.

Siento el orgullo de mi apellido porque creo que he mamado unos valores muy importantes como son el sacrificio y la determinación para abrirse paso en el toreo. Mi padre me ha contado la disciplina que tenía mi abuelo con él en los entrenamientos y creo que eso es fundamental.

¿Qué le dice su padre?

Es un pilar fundamental para mí y desde un principio me ha insistido que tengo que aprender a torear de todas las formas posibles.

El novillero con picadores Juan Alberto Torrijos tras la entrevista en la plaza de toros de Algemesí / Levante-EMV

¿Cómo son vuestros entrenamientos?

Me insiste mucho en la suavidad en los engaños, en el temple, en la colocación, en dar el pecho a los toros y en torear ceñido y despacio.

Entiendo.

Para llegar a ello es fundamental trabajar el físico, con el traje de luces puesto cuando entreno de salón y con chaquetas térmicas para sudar más y estar fuerte. Son entrenamientos duros, pero son fundamentales para poder con los animales en la plaza.

"Aprovechar el momento"

¿Algún consejo suyo que no olvida?

Que disfrute de lo que hago y que aproveche el momento, que lo que no haga con 20 años no lo haré con 40.

¿Por qué quiso ser torero?

Por lo que sentí la primera vez que toreé. Fue en una fiesta campera con los amigos de mi padre y apenas pude pegar algún muletazo… pero fue única esa sensación de ver a la becerra cerca.

¿Cómo definiría la arquitectura de la plaza?

Es única y especial. En ningún sitio del mundo se puede ver una arquitectura como esta y encima se levanta en la propia plaza del pueblo. El que viene, la disfruta y no la olvida.