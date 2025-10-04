Samuel Navalón pasa a planta tras su grave cornada en el cuello: “Ya habla, en los próximos días recibirá el alta”

Samuel Navalón ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Ribera de Alzira tras siete días de ingreso con una herida de siete centímetros en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí, dentro del festival taurino para los damnificados de la dana que cerraba su tradicional ciclo de novilladas picadas.

Su apoderado, Nemesio Matías, ha asegurado que el torero ha experimentado una gran mejoría y que depende de la evolución de las próximas 48 horas, podrá recibir el alta a lo largo de la semana. Los médicos, tras el traumatismo traqueal, le han dicho que hable poco, pero ya empieza a articular palabras: "Ya habla. En los próximas días podría recibir el alta".

El percance ocurrió el domingo pasado, cuando, tras un par de banderillas al quiebro, fue volteado por un novillo de Carmen Arroyo, que le correspondía en suerte a Rubén Pinar.

Parte médico

Una vez en el suelo, el animal lo levantó dramáticamente y sufrió una cornada en la parte derecha del cuello de unos siete centímetros que seccionó el músculo esternocleidomastoideo, pero que respetó el paquete vascular de la vena yugular y la arteria carótida, según ha podido saber Levante-EMV.

Fue operado en la misma plaza de toros de Algemesí -en el quirófano de la enfermería ubicada debajo del ayuntamiento- durante casi dos horas por el equipo médico dirigido por el cirujano jefe del coso, Javier Blanco, junto con el cirujano vascular, Nacho Martínez León, y un amplio equipo de médicos y enfermeros.

Navalón, tras la grave cornada en Algemesí / Prensa2

Según las fuentes médicas consultadas, el torero valenciano llegó sin pulso a la enfermería por el politraumatismo sufrido por la voltereta y, una vez estabilizado, fue sedado con anestesia general para rápidamente operarlo: "El pitón rozó la yugular, la trayectoria pasó por encima y rompió en su totalidad el músculo esternocleidomastoideo, que envuelve precisamente la vena yugular y la arteria carótida. Si el pitón hubiera sido más largo y más abierto, le hubiera hecho mucho daño. Estamos hablando de una de las cornadas más graves de los últimos tiempos en la plaza de toros de Algemesí".

Apófisis transversa

Tras un TAC también apareció una apófisis transversa en la vértebra C6, "que es lo que verdaderamente va a marcar los plazos de su recuperación. Depende de la movilidad del cuello que tenga tras el latigazo sufrido, pero la herida por asta de toro, si no tiene infecciones, no le acarreará mayores problemas pese a la gravedad", destacan las mismas fuentes.

Este de Algemesí era el último festejo de Samuel Navalón esta temporada, un tiempo en el que todavía no ha debutado como torero de alternativa en la plaza de toros de València -su tierra-, pero sí ha destacado en ferias tan importantes como la Feria de Abril de Sevilla o la Feria de San Isidro de Las Ventas, entre otras, como Alicante, Ciudad Real, Albacete o algunas plazas de Francia.