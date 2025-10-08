Samuel Navalón, a punto para el alta hospitalaria tras su grave cornada en el cuello

Samuel Navalón avanza a pasos agigantados en su mejoría en su estado de salud tras su gravísima cornada de siete centímetros en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí, dentro del festival taurino para los damnificados de la dana que cerraba su tradicional ciclo de novilladas picadas.

Así que, tal y como ha confirmado el propio torero valenciano a Levante-EMV, recibirá el alta del Hospital de La Ribera de Alzira el próximo viernes. Las pruebas de su fisura traqueal de este lunes han salido favorables y apenas le quedan hematomas en la zona cervical, donde también sufrió una apófisis transversa en la vértebra C6 tras la voltereta, que es lo que verdaderamente va a marcar los plazos de su recuperación según las fuentes médicas consultadas.

Samuel Navalón habla con un hilillo de voz, nacida como desde el estómago de manera forzada, pero confirma al otro lado del teléfono que "voy mucho mejor, he experimentado una gran mejoría" y se muestra "muy agradecido" a todo el mundo del toro por tantos mensajes de apoyo y preocupación a días de haber cumplido 21 años: "No celebro un año más, sino también el milagro de volver a nacer", destacó en su cuenta de Instragram. Estuvo sedado e intubado durante seis días en la UCI del Hospital de la Ribera.

El percance ocurrió el domingo 26 de septiembre, cuando, tras un par de banderillas al quiebro, fue volteado por un novillo de Carmen Arroyo, que le correspondía en suerte a Rubén Pinar.

"El pitón rozó la yugular"

Una vez en el suelo, el animal lo levantó dramáticamente y sufrió una cornada en la parte derecha del cuello de unos siete centímetros que seccionó el músculo esternocleidomastoideo, pero que respetó el paquete vascular de la vena yugular y la arteria carótida.

Fue operado en la misma plaza de toros de Algemesí -en el quirófano de la enfermería ubicada debajo del ayuntamiento- durante casi dos horas por el equipo médico dirigido por el cirujano jefe del coso, Javier Blanco, junto con el cirujano vascular, Nacho Martínez León, y un amplio equipo de médicos y enfermeros.

Navalón, tras la grave cornada en Algemesí / Prensa2

Según las fuentes médicas consultadas, el torero valenciano llegó sin pulso a la enfermería por el politraumatismo sufrido por la voltereta y, una vez estabilizado, fue sedado con anestesia general para rápidamente operarlo: "El pitón rozó la yugular, la trayectoria pasó por encima y rompió en su totalidad el músculo esternocleidomastoideo, que envuelve precisamente la vena yugular y la arteria carótida. Si el pitón hubiera sido más largo y más abierto, le hubiera hecho mucho daño. Estamos hablando de una de las cornadas más graves de los últimos tiempos en la plaza de toros de Algemesí".

Este de Algemesí era el último festejo de Samuel Navalón esta temporada, un tiempo en el que todavía no ha debutado como torero de alternativa en la plaza de toros de València -su tierra-, pero sí ha destacado en ferias tan importantes como la Feria de Abril de Sevilla o la Feria de San Isidro de Las Ventas, entre otras, como Alicante, Ciudad Real, Albacete o algunas plazas de Francia, país en el que ha revalorizado su cartel.