Brillante festival taurino para homenajear al torero Víctor Manuel Blázquez en Bocairent

La grandeza del mundo del toro volvió a ser la gran protagonista en el festival taurino organizado por los hermanos Martí en Bocairent, la plaza más antigua de la Comunitat Valenciana fechada de 1843 y que es una pieza única por estar excavada en roca viva, para homenajear -y despedir del toreo- a Víctor Manuel Blázquez, matador de toros que cumplía 35 años de alternativa y profesor de la Escuela Taurina de Valencia. Y un 9 d’Octubre, con la plaza de toros de Valencia cerrada desde mayo hasta las Fallas del 2026 para modernizar por completo la iluminación.

Gran ambiente

Con gran ambiente en los tendidos pese al episodio de fuertes lluvias que azota la Comunitat Valenciana y que ya ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta roja en el litoral sur de Alicante, fue un espectáculo de formidable maestría la reaparición de toreros de la talla de Enrique Ponce -la misma fecha un año después de su despedida definitiva de los ruedos españoles en la plaza de toros de Valencia-, Vicente Barrera o José Pacheco ‘El Califa’. Los tres anduvieron con profunda maestría, sin enganchones, fáciles y seguros pese a la inactividad, que no se notó.

Estas tres actuaciones fueron sin duda lo más redondo de un festejo que en lo artístico y ganadero tuvo sus más y sus menos y estuvo condicionado por el estado del ruedo, remendado con sacos de arena para tapar los charcos antes de iniciarse el festejo. Eso sí, la empresa puso la lona desde el día antes para salvar el festival a toda costa. Y lo consiguieron. Otro ejemplo de los Martí.

Emotivo brindis de Blázquez

Por su parte, Víctor Manuel Blázquez tuvo un ejemplar de Juan Pedro Domecq -como la resta del encierro lidiado a excepción del de El Califa- que le permitió estar a gusto. Fue una faena emotiva en la que tiró de raza y llevó cosido con temple al animal a la muleta. Antes, brindó a sus hermanos, los también toreros Raúl y Luis Blázquez, y tras una estocada paseó las dos orejas.

El matador que dejó una grandiosa estocada por ejecución y efecto fue Vicente Barrera, que no tuvo un novillo fácil, alto y basto, pero también paseó las dos orejas.

Román reapareció tras un mes lesionado y estuvo animoso de capa y suelto con la muleta. Dio la sensación de estar recuperado para pisar Las Ventas este sábado. El animal de Juan Pedro Domecq tuvo buen tranco y recorrido, se empleó más y mejor por el pitón izquierdo, que fue por donde la faena tuvo más templanza y largura. Paseó las dos orejas.

El novillero con picadores Bruno Gimeno fue todo ganas y también paseó las dos orejas.

Al final un festejo que fue televisado por las cámaras de À Punt, en medio de una gran emotividad sacaron a Víctor Manuel Blázquez en hombros de Bocairent.