Roca Rey, el torero más laureado y deseado en València: "Tenéis una manera de mirar al toreo con verdad y pasión"

Andrés Roca Rey regresó a València para darse un baño de masas entre su afición en la Sala Alfons el Magnànim del Centre Cultural La Beneficència.

Bajo la memoria de sus dos grandes faenas en las últimas Ferias de Fallas -con el 'No hay billetes' colgado de la taquilla- en la plaza de toros de Valencia, el joven torero peruano hizo un impasse en la preparación de su próxima corrida de toros en Lima (Perú) el próximo 2 de noviembre en la que celebrará su décimo aniversario de alternativa con un paseíllo en solitario para asistir a la gala de los premios taurinos de la Diputación de Valencia.

Delgado, enjuto, perfectamente vestido para la ocasión, subió al escenario para recoger cuatro esculturas del histórico Manolo Montoliu realizadas por Manolo Rodríguez tras ser el triunfador de las Fallas del 24 y 25 y realizar las mejores faenas en esas ferias a 'Leguleyo' de Jandilla en 2024 y a 'Frenoso' de Victoriano del Río este año.

Roca Rey, en su discurso de agradecimiento, tuvo palabras para las víctimas de la dana: "Estos premios son de vosotros porque sabéis lo que cuesta superar la dana. El toreo es arte, valor y memoria de un pueblo y Valencia tiene una manera de mirar al toreo con verdad y pasión".

'Escondido', la bravura suprema

Por su parte, el torero valenciano Román Collado recogió el trofeo de la Diputación de Valencia tras realizar la mejor faena de la Feria de Julio de 2024 al toro 'Escondido' en la tarde que tocó la gloria con la bravura suprema de Santi Domecq.

Hasta tres ganaderos de máxima categoría se dieron cita en la gala de la Diputación de Valencia. Borja Domecq, ganadero de Jandilla, recogió dos trofeos a la mejor ganadería y el mejor toro de las Fallas 2024; Álvaro Martínez Conradi, ganadero de La Quinta que ya tiene apalabrada una corrida de toros para las Fallas del 2026, también recogió dos trofeos a la mejor ganadería y el mejor toro estas Fallas tras la gran corrida de toros lidiada el día de San José. Por su parte, el ganadero Santiago Domecq también recogió dos trofeos a la mejor ganadería y al mejor toro de la Feria de Julio de 2024 y el histórico indulto de 'Escondido'.

Nek y Navalón

La gala de la Diputación de Valencia entregó dos premios de novilleros a dos matadores de alternativa ya: Nek Romero, mejor novillero de la Feria de Fallas de 2024; y a Samuel Navalón, mejor novillero de julio en 2024 pero que no pudo asistir por estar todavía recuperándose tras una de las cornadas más graves de la temporada sufrida en Algemesí.

El que sí asistió fue el novillero aragonés criado en Salamanca, Iker Fernández 'El Mene' -flamante triunfador en Algemesí-, que fue premiado tras ser el mejor novillero de las Fallas de este año.

Subalternos y picadores

El banderillero de la cuadrilla de Sebastián Castella, José Chacón recibió el premio al mejor subalterno de las Fallas de 2024. Por su parte, el rehiletero de Alejandro Talavante, Javier Ambel, recibió el premio de la Feria de Julio 2024. Por su parte, el picador Francisco Ponz, 'Puchano', fue el mejor de las Fallas 2025 tras causar sensación por su forma de picar a un toro de La Quinta. Por su parte, Diego Ventura recogió el premio al mejor rejoneador de las Fallas del 2024.

"Valencia volverá a abrir sus puertas"

Durante su intervención, el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha destacado la alegría por volver a celebrar esta gala después de la suspensión del año pasado, y ha defendido la tauromaquia “como símbolo de nuestra historia, nuestro arte y nuestra identidad más profunda, que encarna los valores del sacrificio, la verdad, el respeto y la libertad”, y asegurando que “mientras estemos al frente de esta Diputación, la tauromaquia tendrá voz, tendrá espacio y tendrá futuro en la provincia de Valencia”.

Mompó, que ha tenido palabras de felicitación para los premiados, se ha referido también a la renovación de la Plaza de Toros, “que volverá a abrir sus puertas para acoger la Feria de Fallas de 2026, y lo hará con toda la grandeza que merece, porque no es un edificio cualquiera, es un símbolo de la ciudad y del mundo taurino, y por ello se está trabajando en recuperar todo su esplendor”.

Entre las autoridades asistentes la gala de la Diputación de Valencia, se encontraban el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó; la presidenta de las Corts, Llanos Massó; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; la secretaria Autonómica de Cultura, Pilar Tébar; la comisaria Jefa de la Policía Autonómica, Marisol Conde; el concejal de Limpieza y Recogida de Residuos del Ajuntament de València, Carlos Mundina; el director General de Interior, Vicente Huet; y el director General de Participación y Acción Vecinal, Julio Aguado.