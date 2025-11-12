Nautalia organizará la temporada taurina en 2026 "con más presencia valenciana"

La empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, organizará la temporada taurina en la plaza de toros de Valencia en 2026, tal y como anunció el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, en la gala de los premios taurinos de la propia corporación provincial celebrada a principios de octubre en el Centre Cultural La Beneficència.

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y el CEO de Nautalia, Rafael Gª Garrido, han sido los encargados de suscribir el acuerdo de la prórroga anual del contrato de arrendamiento en un acto celebrado este martes en la sede central de la institución tras tener fecha final este año, pero con la posibilidad de tres posibles prórrogas anuales.

La petición de Mompó

La principal petición del presidente de la Diputación de València a los empresarios del coso de la calle Xàtiva, según ha podido confirmar Levante-EMV, ha sido que cuenten con más toreros valencianos en los carteles de la Feria de Fallas, de la Feria de Julio y de la Feria de Octubre. Mompó también ha destacado en ese mismo acto "que la prórroga asegura la gestión de la plaza durante todo el 2026, lo cual garantiza que cuando regrese la actividad al recinto, después de la rehabilitación que estamos acometiendo, lo hará con la grandeza y esplendor que merece esta joya arquitectónica".

El contrato de arrendamiento de la plaza de toros de Valencia para la celebración de corridas de toros y demás espectáculos o festejos taurinos con la empresa Nautalia, que se firmó en noviembre de 2021, finalizaba el día 31 de diciembre de 2025, aunque contemplaba la posibilidad de acordar prórrogas anuales, por lo que ahora se hace uso de la primera de ellas.

La gala de los premios taurinos de la Diputación de Valencia con Roca Rey, en imágenes / Levante-EMV

A ello hay que añadir que el contrato se vio interrumpido desde el pasado 1 de junio, y hasta la finalización de las obras de renovación de la plaza prevista para el primer trimestre de 2026, por lo que la vigencia del mismo se extiende durante el mismo periodo de duración de las obras.

Mompó ha añadido que "estamos trabajando ya en la redacción de los nuevos pliegos de condiciones de arrendamiento, que irán en la dirección que nos hemos marcado desde el principio: convertir la plaza de toros de Valencia en un referente nacional, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de gestión".

Las obras de la plaza

Las obras que han tenido el coso de la calle Xàtiva cerrado durante ocho meses para acometer unos trabajos que van a modernizar por completo la iluminación de la plaza avanzan según lo previsto con el objetivo de poder ofrecer la Feria de Fallas.

Se trata de unas obras que han supuesto una inversión de casi 1 millón de euros para instalar una nueva iluminación que tendrá proyectores de luz de gran calidad, con tecnología LED y de acero inoxidable. En la segunda naya también han desmontado el falso techo de cañizo, una intervención que ha permitido que quede "al aire" toda la estructura de madera que resultó afectada por el incendio que sufrió la plaza de toros de València en septiembre de 1946, un siniestro que destruyó "prácticamente toda la parte de la cubierta". Además, también se ha instalado un nuevo sistema de detección de incendios. Así que la plaza de toros de Valencia volverá con todo su esplendor en la próxima Feria de Fallas.