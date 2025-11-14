La plaza de toros de València saldrá a concurso en 2027

La plaza de toros de Valencia saldrá a concurso en 2027, después de que la Diputación de València solamente haya ejecutado una de las tres prórrogas anuales del contrato suscrito con la empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, para organizar la temporada taurina en 2026.

Según ha podido saber Levante-EMV, así se lo trasladó el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, al CEO de Nautalia, Rafael García Garrido, justo esta semana en la sede central de la institución, pese a la petición del propio empresario de seguir al frente del coso de la calle Xàtiva los próximos tres años, con las prórrogas que le permitía el pliego de condiciones que se firmó en noviembre de 2021.

Aunque, por motivos lógicos del calendario y dentro de los términos legales del actual convenio, Nautalia sí podría organizar la Feria de Fallas del 2027 y de las demás ferias de la temporada valenciana se haría cargo ya la supuesta nueva empresa gestora, una vez se adjudique la gestión.

Malestar en los aficionados

Esta decisión está motivada por "el compromiso de gobierno" de la Diputación de València para preparar un nuevo pliego de condiciones que verá luz en el primer trimestre de 2027 y que ya tiene algunas ideas proyectadas sobre la mesa. Esto es, en otras palabras, "para que los empresarios mejoren las ferias taurinas en València porque hemos detectado un cierto descontento entre los aficionados", señalan las mismas fuentes.

Ya lo apuntó Mompó en la gala de los premios taurinos de la propia corporación provincial celebrada a principios de octubre en el Centre Cultural La Beneficència: "Estamos trabajando ya en la redacción de los nuevos pliegos de condiciones de arrendamiento, que irán en la dirección que nos hemos marcado desde el principio: convertir la plaza de toros de Valencia en un referente nacional, tanto a nivel de infraestructura como a nivel de gestión", dijo.

El president de la Diputación, Vicent Mompó, y el CEO de Nautalia, Rafael Gª Garrido, firman la ampliación del contrato / Levante-EMV

Eso sí, el mínimo de número de festejos en el nuevo pliego dentro de la Feria de Fallas y de la Feria de Julio se mantendría y el calendario de disponibilidad de la plaza sería en el mes de marzo, del 10 al 19; y en la segunda quincena del mes de julio, 6 días a establecer, además de algunos días en mayo y en octubre.

Como ya anunció Mompó, el nuevo pliego de condiciones tendrá especial interés en que la plaza de toros de Valencia tenga vida más allá de las fechas taurinas, pero con el objetivo de que mantenga su esencia con exposiciones y, sobre todo, con la idea de que esté abierta al público todo el año como un recinto turístico más de la ciudad.

Nuevo pliego: toreros valencianos

En cuanto a la confección de los carteles, el nuevo contrato también pondrá énfasis en que la nueva empresa cuente con mayor presencia de toreros valencianos y novilleros criados por la Escuela Taurina de la Diputación de València. Este argumento, a buen seguro, ha cogido más fuerza si cabe después de la reivindicación que ha hecho este periódico tras la ausencia de jóvenes espadas como Samuel Navalón y Nek Romero este año en València y del torero de la Pobla de Vallbona, Miguel Giménez, tras más de tres años de lucha titánica en las plazas del Perú.

En ese mismo sentido, se buscará que los colectivos y asociaciones de abonados de la plaza y aficionados tengan mayor poder de decisión e influencia en la organización de las ferias y que la empresa los escuche, no como ocurría ahora.

Además, el nuevo pliego de condiciones buscará que el ruedo de la calle Xàtiva sea un espacio multiusos más allá de las corridas de toros, con capacidad para acoger eventos multitudinarios como conciertos, exposiciones y actos empresariales.

El parón por obras

Sobre todo, después de unas obras que han supuesto una inversión de casi 1 millón de euros por parte de la Diputación para instalar una nueva iluminación que tendrá proyectores de luz de gran calidad, con tecnología LED y de acero inoxidable, y que han tenido a la plaza cerrada durante ocho meses, sin Feria de Julio y sin Feria de Octubre.

El proyecto también contemplaba la sustitución de los equipos de iluminación en pasillos y escaleras, así como del sistema de proyectores del ruedo con el objetivo de alcanzar los estándares requeridos para la retransmisión televisiva en alta definición, reforzando al mismo tiempo la seguridad y el confort de los asistentes.

En la segunda naya también han desmontado el falso techo de cañizo, una intervención que ha permitido que quede "al aire" toda la estructura de madera que resultó afectada por el incendio que sufrió el coso en septiembre de 1946, un siniestro que destruyó "prácticamente toda la parte de la cubierta". Además, también se ha instalado un nuevo sistema de detección de incendios.

Así que la Diputación de València quiere impulsar un nuevo horizonte para la plaza de toros de Valencia tras estos cambios que se producirán próximamente.