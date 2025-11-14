Samuel Navalón reaparece en público: "La cornada me hará ser mejor torero"

El torero valenciano Samuel Navalón reapareció en público este jueves por la tarde en su primera tertulia en público tras sufrir en el cuello uno de los percances más graves de la temporada. Estuvo siete días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de La Ribera de Alzira y vivió "uno de los peores momentos de su vida" con una herida de siete centímetros en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí, dentro del festival taurino para los damnificados de la dana que cerraba su tradicional ciclo de novilladas picadas.

¿Fue mala suerte?

El espada de Ayora contó en la asociación 'De Tinto y Oro' de València, en una charla moderada por el crítico taurino de Levante-EMV, Jaime Roch, todas las sensaciones y los sentimientos que ha vivido tras padecer una cornada en el cuello que dejó el pitón a un centímetro de la vena yugular y de la arteria carótida. ¿Fue mala suerte? "Al principio, pensaba que sí. Pero una vez pasé a planta, uno de los cirujanos que me operó, Francisco Javier Blanco, me dijo que tenía la suerte de estar vivo porque el percance era muy grave, ya que seccionó el músculo esternocleidomastoideo".

La cornada llegó tras un par de banderillas al quiebro. Fue volteado por un novillo de Carmen Arroyo, que le correspondía a Rubén Pinar. "Era una suerte que habíamos hablado Rubén y yo porque nos hacía ilusión y sabíamos que otros toreros del festival como Víctor Manuel Blázquez o Nek Romero también la iban a hacer. La practicamos muchas veces en el campo en casa de Nazario Ibáñez con las becerras después de tentar, pero no lo ví claro en ese momento. El novillo no era para hacerle el par al quiebro, pero tiré para adelante y me cogió".

"Salí corriendo de la UCI del miedo"

A partir de esas palabras, Navalón profundizó en contar lo que vivió con los brazos conectados a los goteros después de salir de la UCI: "En muchos momentos de la UCI sentí que me faltaba el oxígeno, sobre todo, cuando me desintubaban. Me hinchaba como un globo y no sabíamos el motivo, hasta que me detectaron la fractura traqueal, y me volvieron a intubar. Llevaba tanta medicación que incluso llegué a tener alucinaciones, lo que multiplicaba mi miedo allí dentro".

El momento de mayor sinceridad de todo el encuentro llegó cuando desveló que "una noche, cuando me bajó la sedación, salí corriendo de la UCI por el miedo que tenía. Me arranqué los goteros y salté de la camilla. Cuando llegué a la puerta, me encontré a mi madre, me tranquilizó y la dejaron pasar conmigo. A partir de ahí, todas las noches se apoyaba en mis piernas para dormir en una silla y ella ha sido la que nos ha dado la tranquilidad a toda la familia en estos momentos tan complicados". La madre de Navalón, Pepa, es un ejemplo de amor en declaraciones de su hijo.

Profesionales del mundo del toro en la asociación 'De Tinto y Oro' / Fanny Torres

"La cornada me hará ser mejor torero, todo lo que he sentido estas semanas atrás me hecho pensar mucho", también manifestó. El joven torero de Ayora también adelantó que todavía se encuentra sin apoderado tras finalizar la relación profesional con Nemesio Matías, taurino que apostó por él cuando aún era novillero sin picadores, y en apenas 13 meses, completaron una etapa de notable crecimiento con la evolución como novillero con picadores, la triunfal alternativa en Albacete en septiembre de 2024, y la confirmación en Las Ventas, donde el torero cortó una oreja, hace poco más de un año: "Es una decisión que voy a tomar despacio".

Presentarse en la Feria de Fallas

En la asociación 'De Tinto y Oro' no faltaron los toreros como Vicente Ruiz 'El Soro', Julián García, Javier Vázquez, Vicente Luis Murcia, Andrés Blanco, José Luis Villaverde o Agustín Fernández, además de aficionados prácticos como José Luis Ortiz, 'Magopepo'.

Ahora, Samuel Navalón, que es una de las jóvenes promesas de València con mayor capacidad para afrontar el salto a la primera fila del toreo, sueña con poder "reaparecer vestido de luces en la próxima Feria de Fallas de València", sobre todo, porque todavía no ha debutado como torero de alternativa en la plaza de toros de València tras ser la gran ausencia de la pasada feria. Navalón quiere ir en primera en el tren de las ferias y no habrá otra que darle billete en clase VIP.