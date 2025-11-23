El gran ajedrez de la Feria de Fallas: Santiago Domecq vuelve a València

La confección de la Feria de Fallas ya se ha calentado definitivamente en esta semana de noviembre, debido a la velocidad que han cogido las negociaciones del director general de Nautalia Viajes, Rafael García Garrido, y el gerente de la empresa, Víctor Zabala de la Serna, con los matadores y los ganaderos que estarán presentes en el próximo ciclo josefino.

Levante-EMV está en disposición de anunciar que la ganadería Santiago Domecq regresará a la plaza de toros de València en la próxima Feria de Fallas tras su histórico indulto al toro 'Escondido' en la Feria de Julio de 2024 de manos de Román Collado, el cuarto indultado en València, el segundo en la Feria de Julio.

El recuerdo de 'Escondido'

Latía en lo hondo de 'Escondido' la bravura suprema, los sueños arrancados del retal de un hierro que regresaba a València 18 años después con el oxígeno renovado, de notable evolución genética y morfológica, y bajo los designios de Santi Domecq Martel.

La divisa que pasta en la finca 'Garcisobaco' de Jerez de la Frontera, situada en el Parque Natural de los Alcornocales, fue una de las grandes ausencias de las pasadas Fallas tras su triunfo en Julio con premios al mejor toro y mejor ganadería. Este 2026 sí ha recibido el honor que merecía: volver a lidiar en la plaza de toros de València.

J.Roch

El regreso de La Quinta

Otra de las ganaderías que también estará presente es La Quinta, como ya adelantó este periódico. La apoteosis de bravura y emoción delante del rey Felipe VI, que ocupó una barrera en el tendido de sombra, ha tenido su recompensa: la empresa de la plaza de toros de Valencia, Espacios Nautalia 360, contará de nuevo con una corrida de toros de la familia Martínez-Conradi para la Feria de Fallas del 2026.

Victoriano del Río también lidiará en la plaza de toros de València tras el gran triunfo de Andrés Roca Rey en la pasada Feria de Fallas frente a un gran toro de la misma divisa de nombre 'Frenoso', premiado merecidamente con la vuelta al ruedo en medio del clamor popular.

El hierro de Nuñez de Cuvillo también vuelve al ruedo de la calle Xàtiva tras un año largo de ausencia después de que lidiara en la Feria de Julio de 2024. Los hierros del Puerto de San Lorenzo y Jandilla también estarán presentes con un encierro cada uno.

Tras perfilar las divisas de la Feria de Fallas, queda reseñada una corrida de toros de Juan Pedro Domecq con el destino fijado en la Feria de Julio y, al parecer, otra de Domingo Hernández para la próxima Feria de Octubre, dos ciclos que este año no se han realizado por las obras de iluminación.

Los toreros elegidos

Dicho esto, falta encuadrar a los matadores en una Feria de Fallas que se sigue negociando a estas horas. Según ha podido confirmar este periódico, Andrés Roca Rey solamente actuará el sábado 14 de marzo frente a los toros de Victoriano del Río con Alejandro Talavante por delante en el cartel.

Román sale por la puerta grande de Valencia tras lidiar los toros de La Quinta / Miguel Ángel Montesinos

Al día siguiente, estaría encuadrada la corrida de Jandilla con Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado. El día 19 volvería a hacer el paseíllo Talavante, único en hacer doblete en esta feria, con los toros de Cuvillo junto a Emilio de Justo y Juan Ortega, aunque Tomás Rufo también podría entrar en este cartel tras su triunfo en las Fallas del año pasado.

Otros nombres como Daniel Luque y matadores revelación de esta temporada como David de Mirada y Víctor Hernández también estarán presentes en algunas de las seis corridas de toros, incluso el joven salmantino Marco Pérez, que también hará su debut en València. Por su parte, los valencianos Román Collado y Samuel Navalón también torearán en este ciclo.

Finalmente, Borja Jiménez, tras ser cogido dramáticamente a la altura del pecho el año pasado en la plaza de toros de València y ser uno de los grandes triunfadores de la temporada con puertas grandes en Las Ventas o Bilbao, todavía no tiene sitio que merece en el gran ajedrez de la feria, aunque el tablero comience ya a estar completo.

Todo lo publicado, lógicamente, está susceptible de cambios en las próximas horas, donde arranca una semana clave para perfilar definitivamente la Feria de Fallas.