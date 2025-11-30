Samuel Navalón reaparecerá en la Feria de Fallas. Levante-EMV está en disposición de anunciar que el joven torero de Ayora volverá a torear en la plaza de toros de València tras recuperarse de su gravísima cornada en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí, dentro del festival taurino para los damnificados de la dana que cerraba su tradicional ciclo de novilladas picadas.

De hecho, Navalón ya ha empezado los entrenamientos de toreo de salón junto a los ejercicios de logopedia y la próxima semana encarará los primeros tentaderos que ratifiquen su buena rehabilitación.

Al parecer, según avanza la confección del serial, Navalón entraría en el cartel del próximo sábado 14 de marzo junto a Roca Rey. La ganadería elegida para la ocasión será la de Victoriano del Río tras el gran triunfo de Andrés Roca Rey en la pasada Feria de Fallas frente a un gran toro de la misma divisa de nombre 'Frenoso', premiado merecidamente con la vuelta al ruedo en medio del clamor popular y con el 'No hay billetes' puesto en los tendidos.

Máxima expectación

Alejandro Talavante abrirá el cartel de uno de los platos fuertes del serial josefino, lo que también supondría el debut de Navalón como torero de alternativa en la plaza de toros de València tras ser la gran ausencia de la pasada feria.

De esta forma, Andrés Roca Rey volvería a apostar por el joven torero de Ayora, como ya hizo en la pasada Feria de Fogueres de Alicante, para que ahora se presente en su tierra dentro de un cartel de máxima expectación.

De hecho, Navalón ha manifestado recientemente que soñaba con poder "reaparecer vestido de luces en la próxima Feria de Fallas de València". Y así será tras vivir uno de los momentos más difíciles de su vida después de recibir una cornada en el cuello que dejó el pitón a un centímetro de la vena yugular y de la arteria carótida y de sufrir una apófisis transversa en la vértebra C6 tras la dura voltereta.

Andrés Roca Rey sale por la puerta grande de València durante la Feria de Fallas de este año. / Germán Caballero

Los carteles

Esta terna podría ser otra de las cerradas de la próxima Feria de Fallas que la empresa de la plaza de toros de Valencia, Espacios Nautalia 360, ya tiene perfilada y que quiere tener cerrada antes del 15 de diciembre (el pliego indica que los carteles se deben comunicar a la Diputación con 60 días naturales, al menos, de antelación a la fecha de su inicio). Al día siguiente, tal y como avanzó este periódico, estaría encuadrada la corrida de Jandilla con Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado, aunque este último podría salir del cartel para completar el del día 19.

El día 19 -día del patrón- volvería a hacer el paseíllo Talavante, único en hacer doblete en esta feria, con los toros de Núñez Cuvillo junto a Emilio de Justo y Juan Ortega, aunque Tomás Rufo también podría entrar en este cartel tras su triunfo en las Fallas del año pasado. Eso sí, para la corrida de toros del día de San José es obligatoria la contratación de dos matadores de toros del grupo A según el pliego.

Otros nombres como Daniel Luque y matadores revelación de esta temporada como David de Mirada, Víctor Hernández y Aarón Palacio (que podría ser otra terna de jóvenes pensada ya para lidiar los ejempleraes de Santiago Domecq) también estarán presentes en algunas de las seis corridas de toros, igual que el valenciano Román Collado y el joven torero salmantino Marco Pérez, que también haría su presentación como matador de toros en la plaza de toros de Valencia.

Resto de ganaderías

Por su parte, Borja Jiménez, tras ser cogido dramáticamente a la altura del pecho el año pasado en la plaza de toros de València y ser uno de los grandes triunfadores de la temporada con puertas grandes en Las Ventas o Bilbao, todavía no tiene sitio en la Feria de Fallas, aunque podría entrar en un cartel en mano a mano con Tomás Rufo.

Dicho esto, falta encuadrar el resto de la feria que se sigue negociando a estas horas con toreros para las demás ganaderías elegidas como son La Quinta, Santiago Domecq y El Puerto de San Lorenzo y que comprendrá seis corridas de toros, una corrida de rejones, dos novilladas con picadores y dos novillada sin picadores