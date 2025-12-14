Ciclo taurino
Tras la cocción de los carteles de la Feria de Fallas
El canal autonómico À Punt volverá a televisar, al menos, una corrida de la Feria de Fallas, mientras que la plataforma privada One Toro también negocia un acuerdo con Nautalia
Las dos tardes de Alejandro Talavante generan malestar entre el aficionado valenciano junto con la ausencia de toreros de la talla de Diego Urdiales o Daniel Luque
Una vez el diseño de la Feria de Fallas queda definido, tal y como avanzó Levante-EMV en exclusiva hace tres semanas, la cocción del primer ciclo del año de una plaza de primera categoría ofrece muchas claves.
La primera de ellas es que la actual empresa gestora, Espacios Nautalia 360 -la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos-, que ya tiene la fecha final del contrato de la plaza de toros encima de la mesa, no ha sido capaz de contratar a la principal figura, Andrés Roca Rey, para actuar dos tardes en la plaza de toros de València, como sí habían hecho en los dos ciclos josefinos anteriores el director general de Nautalia Viajes, Rafael García Garrido, y el gerente de la empresa, Víctor Zabala de la Serna.
La fuerza del mismo Andrés Roca Rey -el gran triunfador de las pasadas Fallas frente a un gran toro de Victoriano del Río de nombre 'Frenoso'- ha sido la que ha mantenido en el cartel del 14 de marzo al torero valenciano Samuel Navalón, quien reaparecerá de su gravísima cornada en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí. Esto supondrá el debut de Navalón como matador de toros en la plaza de toros de València tras ser la gran ausencia de la pasada feria tras no contratarlo Nautalia.
El torero de Ayora, que ha alcanzado un acuerdo de apoderamiento con el empresario y matador de toros manchego Manuel Amador, ya ha vuelto a torear en el campo y, junto a los ejercicios de logopedia y de fisioterapia, ratifican su buena rehabilitación.
El doblete de Talavante
Sin embargo, la empresa sí ha propuesto hacer doblete en el serial a un torero como Alejandro Talavante sin ningún otro argumento que el que su apoderado Simón Casas sea socio en Las Ventas del empresario de València y la amistad del torero con el propio Rafael García Garrido. Además, el espada extremeño no justificó el año pasado estar presente en uno de los carteles fuertes de la programación fallera, ya que también estaba contratado durante dos tardes.
Esto es, en definitiva, una nueva falta de respeto para el aficionado y el abonado de la plaza, que se encuentra sin toros desde la Feria de la Virgen de este año por estar el ruedo clausurado por obras durante ocho meses.
Así que este doblete no ha sentado nada bien a gran parte del aficionado valenciano, sobre todo, porque en los últimos años Alejandro Talavante no ha dado la talla en València.
También hay que recordar que en la Feria de Fallas de este año solamente se dieron cuatro únicas corridas de toros tras la suspensión de las del viernes 14 y martes 18 de marzo.
La Quinta, cartel distinto
Precisamente, el viernes 13 será el regreso de La Quinta. La apoteosis de bravura y emoción delante del rey Felipe VI, que ocupó una barrera en el tendido de sombra, ha tenido su recompensa con un cartel diferente compuesto por Saúl Jiménez Fortes, David de Miranda y el valenciano Román Collado.
Víctor Hernández, aún siendo un torero de ilusionante futuro, tiene ya un papel importante este año de la mano de su nuevo apoderado Miguel Abellán: ausencia en la Magdalena de Castellón, pero con el debut en la Feria Fallas frente a los toros de Santiago Domecq el miércoles 17 de marzo junto a Miguel Ángel Perera y el joven Marco Pérez y bien colocado en San Isidro. Menos mal.
Sin Morante (y sin Urdiales)
A partir de ahí, también hay que señalar que es la primera Feria de Fallas sin la posibilidad de contratar a Morante de la Puebla, aunque la empresa tampoco lo contrató durante todo el 2025 y València se quedó sin ver al genio sevillano en su año más pletórico.
Pero Nautalia ha perdido (otra vez) la oportunidad de contar con un maestro como Diego Urdiales que, además, firmó un trasteo excepcional en las Corridas Generales de Bilbao este año que hizo salir de la plaza toreando a la afición, que no es nada fácil de ver hoy en día. Una forma única de sentir el toreo que dignifica y enaltece Diego Urdiales y que, lamentablemente, nos privan de verla los empresarios.
Fue el caso, por ejemplo, de un torero tan extraordinario, que atesoraba tanta clase y tanta pureza como Rafael Ortega, al que tanto admiraba Santiago Martín 'El Viti', y al que no acabaron de darle el sitio los empresarios que, por su brillantez torera, se merecía. Pero sí gozó, como le ocurre a Urdiales, del respeto unánime de los profesionales y de los buenos aficionados, a quienes no se les escapa la pureza de su interpretación. ¿Los empresarios saben quien era Rafael Ortega? Pregunto.
El sitio de Borja Jiménez
La empresa todavía no ha ofrecido el sitio en los carteles de la plaza de toros de Valencia que se merece Borja Jiménez, quien en un principio estaba encuadrado dentro de la corrida de Jandilla del domingo 16 de marzo junto a José María Manzanares. Pero entre los intereses de unos y otros, han apartado a uno de los grandes triunfadores de la temporada con puertas grandes en Las Ventas o las Corridas Generales de Bilbao y ha tenido que lanzarse con un mano a mano con Tomás Rufo -quien abrió la puerta grande el año pasado- el día 18 con los toros de Domingo Hernández, divisa que sustituye a la elegida anteriormente por la empresa como es la del Puerto de San Lorenzo. Porque, ¿cuáles son los motivos de Sebastián Castella para estar en la Feria de Fallas? En las del año pasado ya no justificó su presencia.
Ahora bien, dos mano a mano seguidos en las dos primeras ferias de la temporada como Valdemorillo y València sí carecen de sentido y restan un puesto a toreros de futuro y con crédito en el cartel. Y (casi) organizados por el mismo empresario, ya que Víctor Zabala de la Serna forma parte de la gestión del pueblo de la sierra de Madrid y del ruedo de la calle Xàtiva.
Eso sí, Borja Jiménez ha tenido que tirar de un nuevo golpe de autoridad para poner un pie en las primeras ferias del año. Ahí la razón de los mano a mano, sin poder entrar en los carteles de las figuras, tal y como pasó en las últimas Fallas, donde lidió la corrida de La Quinta mano a mano junto a Román y resultó cogido dramáticamente a la altura del pecho. El otro caso es Daniel Luque, la que va a ser la gran ausencia de la feria después de que el año pasado ofreciera una gran tarde de toros bajo su magisterio.
La televisión À Punt, presente
La otra noticia que sobresale tras la cocción de los carteles es que la televisión autonómica À Punt volvería a televisar, al menos, una corrida de toros de la Feria de Fallas. La plataforma privada onetoro.tv., que el año pasado también alcanzó un acuerdo para ofrecer una novillada y tres corridas de toros, también trabaja en cerrar un acuerdo con Nautalia para televisar alguna de los seis festejos mayores.
Precisamente, las obras de la plaza de toros de Valencia a cargo de la Diputación de València se han completado con la sustitución de los proyectores metálicos del ruedo por proyectores led de alta tecnología, que cuentan con cinco niveles lumínicos predeterminados. Una mejora que permitirá alcanzar los estándares requeridos para la retransmisión televisiva en alta definición, reforzando al mismo tiempo la seguridad y el confort de los asistentes, y que en esta Feria de Fallas ya se debería de ver.
Cuestión de afición
Hacía tiempo que no había un plantel de toreros tan jóvenes y con tanto futuro por delante antes de arrancar la próxima temporada y de hacer las primeras ferias del 2026. Ahora en este invierno, el campo bravo es refugio y las conversaciones templan la sed de toros y de toreo. Solo es cuestión de afición, empresarios.
Castellón, más de lo mismo
La Feria taurina de La Magdalena 2026 ya es oficial. Un serial compuesto por cinco corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada sin picadores y una clase práctica, que se celebrará del 8 al 15 de marzo, y que ha dejado de lado la novillada picada. El domingo 15 de marzo habrá un mano a mano con toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante y Juan Ortega. El viernes 13 de marzo actuará Andrés Roca Rey junto a Manzanares y Pablo Aguado frente a toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez. Daniel Luque toreará los Zalduendo junto a Sebastián Castella y Emilio de Justo el sábado 14 de marzo. El jueves 12 de marzo será el turno de la ganadería de Montalvo para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez. El domingo 8 de marzo es el cartel más diferencial del serial con toros de «La Quinta» para Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta.
