El torero Román y los hermanos Blázquez reciben los 'Va de Bous' de la Generalitat

La saga de matadores valencianos formada por los hermanos Víctor Manuel, Luis y Raúl Blázquez y el torero de Benimaclet, Román Collado, han sido premiados con los 'Va de Bous' de la Generalitat dentro de un acto celebrado en la Beneficència en el que se ha puesto en valor la aportación de la tauromaquia a la dinamización económica y cultural de la Comunitat Valenciana. El acto ha estado presidido por el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, acompañado por el director general de Interior, Vicente Huet.

Durante su intervención, Valderrama subrayó que los 9.532 festejos taurinos autorizados este año en la Comunitat Valenciana dibujan "un ecosistema que mueve riqueza, fija población en el territorio y genera oportunidades" y defendió el peso del sector como motor de actividad y de empleo vinculado a la celebración de festejos, la organización local y el tejido profesional.

"Una tradición que va mucho más allá del espectáculo"

El conseller reivindicó, además, el papel de los premiados y del conjunto del sector para que la tauromaquia "siga avanzando, creciendo y emocionando a nuevas generaciones", y extendió su agradecimiento a la afición, los profesionales, las ganaderías, los recortadores, las comisiones de festejos y los medios de comunicación, así como a "todas aquellas personas que entienden que esta tradición va mucho más allá del espectáculo", en palabras del propio Valderrama, aludiendo a una actividad que, remarcó, "representa un medio de vida y una fuente de oportunidades para miles de familias" en el territorio valenciano.

En un mensaje orientado a rebajar la confrontación, el titular de Emergencias e Interior apeló al respeto entre sensibilidades distintas y, al mismo tiempo, sostuvo que "debemos reconocer una realidad incontestable: el mundo del toro enriquece a nuestros municipios, impulsa nuestras ciudades y fortalece la identidad del pueblo valenciano".

Otros premiados

Valderrama también anunció que su departamento trabaja en una nueva normativa para actualizar la orden de 2014 que creó los Premios Taurinos de la Comunitat Valenciana, una reforma con la que la periodicidad pasará a ser anual en lugar de bienal, se regulará la mención honorífica por méritos extraordinarios y se simplificará el procedimiento de selección, entre otras novedades

Además fueron reconocidos los hermanos Francisco y Rafael Martí por su apoyo a iniciativas taurinas, el ganadero de Borriol Daniel Ramos, impulsor de una ganadería de referencia en la Comunitat, el torero Rafael Cañada, el fundador de la Asociación de Abonados y Aficionados de Valencia, Eduardo Altarriba, y la entidad alicantina Tauro Joven, vinculada a la afición más joven

En la modalidad de ‘Bous al carrer’, los premios recayeron en la Peña de Aficionadas Taurinas de Almassora por su trayectoria, en el municipio de La Vilavella, identificado como “capital del bou al carrer”, en la familia de caballistas Alandí de Segorbe, en la televisión 8 Mediterráneo por su labor divulgativa durante más de dos décadas, en la ganadería valenciana La Paloma y en el recortador Noel Ribera Sancho, campeón de la Comunitat Valenciana y actual subcampeón de España