El tipo de toro de València, a debate: "No está definido"

El toro es el principio de la tauromaquia. La base del espectáculo, la columna que sostiene la fiesta, la piedra filosofal del toreo. Sin embargo, en la última Feria de Fallas, hubo una queja de fondo por parte de los ganaderos: la sensación del "criterio cambiante" en los reconocimientos veterinarios de las corridas de toros y, como consecuencia, la incertidumbre para los criadores sobre qué tipo de toro "pasa" el reconocimiento para ser lidiado en la plaza de toros de València.

¿Cuál es el tipo de toro?

Pero, ¿cuál es el tipo de toro para València? Contéstense ustedes mismos a la pregunta, pero para los mismos ganaderos "no está definido", en palabras del propietario de Jandilla, Borja Domecq Noguera a Levante-EMV.

Tras terminar las pasadas Fallas, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) formalizó su queja ante la Diputación de València y en ella denunció la falta de un "criterio único" en los reconocimientos previos y la influencia, además, del criterio de distintos veterinarios de festejo, una disparidad que, según los ganaderos, derivó en un "caos" y obligó en ocasiones a rechazar toros ya seleccionados.

El segundo foco fue el suelo de los corrales, un asunto que la RUCTL ya había trasladado el año anterior y que volvió a aparecer en la queja de 2025: la retirada de arena, motivada quizá por las lluvias que obligaron a la suspensión las corridas de toros del viernes 14 y martes 18 de marzo, habría dejado el cemento en contacto directo con las pezuñas, favoreciendo erosiones y cojeras que condicionaban el reconocimiento veterinario.

Otro gran punto de fricción entre autoridad y ganaderos fue el trapío, un concepto inevitablemente subjetivo en su aplicación práctica y que terminó por dejar sin aprobar a algunos toros reseñados "sin más razón" que ese "listón discutible".

En ese sentido, Borja Domecq aclara que "València tiene una gran afición, pero en los corrales no hay criterio", ya que una misma jornada de toros "nos quitan tres toros y nos aprueban otros tres sin apenas explicación coherente". Sobre el tipo de animal, el ganadero de Jandilla expone que debe ser "de plaza de primera, guapo de hechuras, con sus 500 kilos y con su cara por delante. Hemos detectado que si llevamos un toro que cierra la cara, que enseñe la curva del pitón, nos lo rechazan".

'Leguleyo' y 'Horroroso', dos ejemplos

En los últimos años, Jandilla ha lidiado a 'Leguleyo' y 'Horroroso', a los que Borja Domecq se refiere como dos claros ejemplos de lo que debe ser la presentación del toro en la plaza de toros de València: "Hay que tener afición y aplicar el sentido común", concluye sin antes apuntar que tiene ya nueve toros apartados para la próxima Feria de Fallas: "Es una corrida seria, que va a pesar, con dos cinqueños, y con caras que no cierran".

En cuanto al marco reglamentario, se establece que en plazas de primera como València, los toros de deben tener el trapío acorde a la categoría y fija un peso mínimo de 460 kilos para festejos mayores, de modo que los "más de 500 kilos" funcionan muchas veces como referencia oficiosa de presencia, pero no como mínimo legal.

La profunda y larga embestida del gran toro de Jandilla, 'Leguleyo', en la muleta de Roca Rey. / LITUGO / NAUTALIA

Precisamente, Álvaro Martínez Conradi, ganadero de La Quinta, también ha detectado -igual que menciona Borja Domecq- que a la autoridad competente "no le gusta el toro con el pitón vuelto. Tenemos que llevar animales que no tengan la curva en el cuerno, al contrario de lo que exigen en Sevilla”.

Y es que, según el ganadero de Palma del Río (Sevilla), cada plaza tiene que tener su personalidad, un gusto definido: "València quiere un toro bien hecho, que enseñe la cara por delante porque su afición es gran entendedora de los diferentes encantes, como el nuestro de Buendía". Sobre el reconocimiento de los animales previo al sorteo, explica que "debería de haber una coherencia, un consenso entre la autoridad y el ganadero".

"Llevamos lo mejor de nuestra casa"

Sobre todo, porque manifiesta que cada vez que se anuncian en una feria, "nos jugamos nuestro prestigio. Al final, los que más se juegan son los ganaderos y hay mucho esfuerzo detrás de la selección de una corrida para la plaza de toros de València, ya no solo el nuestro, también el de nuestro equipo, los mayorales, vaqueros… Llegado el momento, llevamos lo mejor de nuestra casa”, deja claro.

El hierro de los Martínez Conradi tiene reseñados once toros para Fallas, la mitad son cinqueños: "La corrida es seria y vamos con la responsabilidad del éxito del año pasado", finaliza recordando la apoteosis de bravura y emoción delante del rey Felipe VI con el quinto toro, de nombre 'Famoso', premiado con la vuelta al ruedo.

Gerardo Rojo, la voz del veterinario

En ese mismo esquema, el reconocimiento veterinario se centra, entre otros puntos, en defensas, trapío y utilidad/aptitud para la lidia, con presencia del presidente y del delegado gubernativo y con veterinarios designados para el servicio. Gerardo Rojo, veterinario de larga trayectoria en la plaza de toros de Valencia, define que el tipo de toro de nuestra plaza debe ser "un animal, dentro de su encaste, rematado, cuajado y con cara". Sobre el peso explica que debe ser normal, "no debe estar gordo, pero sí musculado y fuerte". Y remata la conversación con una sentencia: "El toro con trapío vale un dinero y hay que pagarlo. Eso lo saben los veedores y los empresarios".

Los ganaderos Santiago Domecq padre e hijo en los corrales de la plaza de toros de València junto a 'Escondido' / Levante-EMV

Finalmente, Santi Domecq, que volverá a València tras su histórico indulto al toro 'Escondido' en la Feria de Julio de 2024, aclara que el toro de València debe estar bien presentado y eso implica "animales voluminosos, pero con las caras recogidas".

El ganadero de la divisa que pasta en la finca 'Garcisobaco' de Jerez de la Frontera , situada en el Parque Natural de los Alcornocales , también recuerda que las Fallas se celebran en fechas tempraneras, lo que cuesta rematar más a los toros debido al frío y a las lluvias: "Debe de tener sus kilos para cumplir con la limitación de la báscula, pero con un cara agradable para el torero. Aunque sí que es verdad que no tiene el lujo de la Maestranza de Sevilla, que es un ejemplar mucho más bello y con algo menos de kilos".

'Escondido' ya es padre

'Escondido', que tiene la bravura suprema en sus genes, se encuentra "perfectamente" como nuevo semental de Santiago Domecq y ya ha tenido sus crías: "Son pocas todavía porque le pusimos pocas vacas el primer año que cubrió". Así que para que salga esa bravura suprema esta Feria de Fallas en la plaza de toros de València y surga la belleza del toreo hay que cuidar lo principal: el toro.