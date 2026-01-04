El resplandor del arte en la Feria de Fallas

En un mundo jerarquizado por el triunfo de lo común -los superventas en la música, la literatura, los récords en la taquilla del cine y las puertas grandes en la tauromaquia-, a lo excepcional solamente le cabe rodearse de un coro de adeptos o ser un artista de culto.

La fiesta de los toros siempre ha tenido una especial querencia por quienes poseen el don de lo excepcional, aquellos toreros cuyo arte da a sus maneras, al trazo de su toreo, a su forma de sentir, un prestigio de sobrecogido clamor entre los paladares más exquisitos.

El eje de Triana-Arenal

Su manera de estar en la plaza, la forma de coger el capote o la muleta, incluso la forma de vestir, y, por supuesto, el trazo que con los engaños dibujan, cincelan y mecen las suertes y las embestidas, tiene una luz especial, un aura que los identifica.

Es el caso de Pablo Aguado y Juan Ortega, dos toreros que regresan a la plaza de toros de València en la próxima Feria de Fallas con una línea artística reconocible delante del toro que sigue siendo su principal argumento en ambos conceptos. Ellos son los fogonazos del arte que tendrá el Cap i Casal en el próximo ciclo josefino tras la retirada de los ruedos de Morante de la Puebla.

Ellos, si recurrimos al tópico, representan las dos orillas de Sevilla, la que parte el mismísimo río Guadalquivir. Un microclima urbano donde el toreo ha funcionado durante siglos como sentimiento, liturgia social y hasta paisaje cotidiano, con numerosos monumentos de toreros que son objeto de conservación patrimonial municipal.

El barrio de Triana y El Arenal son una franja histórica entre el casco monumental y el Guadalquivir que quedó marcada por la presencia de la plaza de toros de la Real Maestranza de Sevilla.

Juan Ortega sale por la puerta grande de la plaza de toros de Castellón / Cristian Uroz

Ese eje de Triana-Arenal explica que el barrio haya funcionado como cantera de toreros y como escuela sentimental, como es el caso de Aguado y Ortega. Ya desde Juan Belmonte, el nombre capital tras reducir distancias con el toro y asentar el paradigma moderno del toreo con el parar, templar y mandar, pasando por Joaquín Rodríguez ‘Cagancho’, figura mítica por su componente de estética gitana, ‘duende’ y su excepcional forma de torear con el capote.

Precisamente, en esa búsqueda de la naturalidad y el dominio (cada vez más vertical y más reunido, que es la base de lo que muchos llaman el toreo puro), está Pablo Aguado, quien toreará en la plaza de toros de València los Jandilla el domingo 15 de marzo junto a Sebastián Castella y José María Manzanares.

La evolución de Aguado

Lo más significativo fue la evolución de su toreo hacia una versión más sólida: mayor oficio para gobernar embestidas, con más capacidad para imponer su ritmo sin traicionarse. Ahí queda una faena llena de sabor a un toro de Juan Pedro Domecq en Sevilla o una oreja a un sobrero de Torrealta al que el sevillano cuajó al natural en Las Ventas.

Por su parte, Juan Ortega, toreará los Núñez del Cuvillo en la Feria de Fallas junto a Alejandro Talavante y Emilio de Justo el 19 de marzo, día de San José. Con una temporada más lineal, impactó en la Feria de la Magdalena de Castelló, donde salió a hombros tras cortar dos orejas a un toro del Puerto de San Lorenzo, y dejó una tarde para el recuerdo en Aranjuez, en la que cortó un rabo a 'Perdicero', un toro de Núñez de Cuvillo. Pero, como es argumento en los toreros vinculados a Triana, Juan Ortega deja ese poso emocional a partir de la lentitud y la sensación de verdad delante del toro.

Pablo Aguado y Juan Ortega regresan a València amparados a lo excepcional de sus respectivos conceptos del toreo y con el peso de la historia de una ciudad única y torera: Sevilla.