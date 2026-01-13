Los toros volverán a València el 7 de marzo para la Feria de Fallas

Los toros volverán a la plaza de toros de València el sábado 7 de marzo tras ocho meses de parón forzoso por las obras de iluminación y lo harán con una novillada sin picadores que tendrá a los jóvenes valencianos Israel Guirao y Hugo Masía entre los protagonistas.

Esa es una de las noticias de la presentación oficial de los carteles taurinos de la Feria de Fallas , celebrada durante la noche de este martes en un acto en el Centre Cultural La Beneficiència de València, aunque la primera corrida de toros será el viernes 13 con la divisa de La Quinta como protagonista con un cartel compuesto por Saúl Jiménez Fortes, David de Miranda y el valenciano Román Collado.

La reaparición de Navalón

Así que ya es oficial que el ciclo josefino tendrá seis corridas de toros, dos novilladas picadas y un festejo de rejones y que se desarrollará del 8 al 19 de marzo con Alejandro Talavante como base tras cerrar una doble participación, el 14 y el 19 de marzo.

Otra de las noticias de la Feria de Fallas es que, tal y como adelantó Levante-EMV, el torero valenciano Samuel Navalón reaparecerá en València tras recuperarse de su gravísima cornada en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí, arropado por Andrés Roca Rey el sábado 14 de marzo frente a la ganadería de Victoriano del Río en uno de los carteles estrella de la programación.

Al día siguiente, tal y como avanzó este periódico , será la corrida de Jandilla con Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado. Ese día también habrá una matinal de rejones con Diego Ventura, Andy Cartagena y Lea Vicens.

El día de San José

El día de San José volverá a hacer el paseíllo Talavante con los toros de Núñez Cuvillo junto a Emilio de Justo y Juan Ortega. Borja Jiménez, uno de los grandes triunfadores de la temporada con puertas grandes en Las Ventas o las Corridas Generales de Bilbao, toreará un mano a mano con Tomás Rufo el miércoles 18.

El president de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; el director general de Nautalia Viajes, Rafael García Garrido, y el gerente de la empresa, Víctor Zabala de la Serna han estado presentes en el acto junto a algunos matadores de toros que participan en la Feria de Fallas como Fortes, Román, Tomás Rufo, que el año pasado logró salir por la puerta grande en Fallas; o los jóvenes debutantes en la plaza de toros de València como Samuel Navalón y Víctor Hernández, quien lidiará los toros de Santiago Domecq el martes 17 de marzo junto a Miguel Ángel Perera y el joven Marco Pérez.

"Nos felicitamos porque esta feria será una feria que hable valenciano. Hay historias de superación que nos emocionan como la de Samuel Navalón, que reaparecerá en nuestra plaza. Nuestra tierra seguirá disfrutando de Román y de jóvenes novilleros con proyección y pasión, como Juan Alberto Torrijos, y Marco Polope", ha destacado Vicent Mompó en su discurso.

Los novilleros valencianos Juan Alberto Torrijos, que estará en la novillada de Fuente Ymbro del lunes 15 junto a Julio Norte y Julio Méndez, o Marco Polope; el catalán Mario Vilau, Julio Méndez o Alberto Donaire y Félix San Román, ambos presentes en la novillada de la Festividad de la Comunitat Valenciana, también estuvieron en La Beneficiència. En la novillada de Talavante del sábado 8 de marzo estarán Emiliano Osornio, Mario Vilau y Marco Polope.

El presidente de la Diputación también aseguró que "después de meses de trabajo, los toros vuelven a la plaza de Valencia, y lo hacen en un espacio renovado, más seguro y moderno, pero conservando intacta la esencia que hace de esta plaza un templo del toreo en el Cap i Casal" y anunció que "en 2026 vamos a avanzar con actuaciones que mejorarán la plaza sin interferir en la actividad taurina. Lo haremos porque queremos que Valencia tenga la mejor plaza de España. Entre las obras, están contempladas la restauración de la balaustrada de la fachada exterior, la rehabilitación de las verjas de acceso de la planta baja, la renovación de carpintería y tabiquería en los pasillos, y el inicio de un estudio de viabilidad para incorporar ascensores. También estamos analizando la posibilidad de cambiar la arena por una específica que evite problemas de obstrucción en los sumideros, además aprovecharemos para pavimentar los corrales e incorporar bebederos".

Políticos y toreros

Tampoco se perdieron el acto el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el director general de Interior, Vicente Huet; o los diputados provinciales Sergio Pastor y Pedro Cuesta; además de los tres presidentes de la plaza, Luis Maicas, Pedro Valero y Jesús Merenciano, parte del equipo médico del coso de Monleón, además de la comisaria jefa de la Policía, Marisol Conde. Incluso los toreros Vicente Barrera, Santigo López, Manolo Carrión, Javier Vázquez o Vicente Ruiz, 'El Soro'.

De esta forma, València volverá a tener toros tras renovar su iluminación con proyectores de luz de gran calidad, tecnología LED y de acero inoxidable.