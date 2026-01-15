Más obras en la plaza de toros: renovación de arena, balaustrada exterior y corrales

La presentación oficial de los carteles taurinos de la Feria de Fallas , celebrada el pasado martes en un acto en el Centre Cultural La Beneficiència de València, sirvió para que el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, avanzara que durante este año se llevarán a cabo nuevas obras que mejorarán la plaza de toros de València sin interferir en la actividad taurina.

"En 2026 vamos a avanzar con actuaciones que mejorarán la plaza sin interferir en la actividad taurina. Lo haremos porque queremos que València tenga la mejor plaza de España", anunció tras la remodelación integral de su iluminación a cargo de la Diputación de València que se ha llevado a cabo este último año.

Las nuevas obras

Las obras que están contempladas, según ha podido confirmar Levante-EMV, costarán alrededor de un millón y medio de euros a la Diputación de Valencia y pondrán el foco en la restauración de la balaustrada de la fachada exterior del ruedo de la calle Xàtiva, deteriorada y con problemas de anclaje. La rehabilitación de las verjas de acceso en la planta baja, que también están oxidadas y con problemas de anclaje. La renovación de la tabiquería de carpintería de los pasillos y el inicio de un estudio de viabilidad para incorporar ascensores, una petición desde hace muchos años de la Unión de Abonados de València debido a los aficionados y personas con movilidad reducida que necesitan de su uso para llegar a los tendidos altos de la plaza de toros de València .

Además, también se ha previsto la reforma estructural de arcos de tabiquería de ladrillo y bóvedas de las escaleras deterioradas y la ejecución de un aseo en planta superior.

En sentido, también desde la institución provincial, propietaria de la plaza de toros de València , se está analizando la posibilidad de cambiar la arena por una específica que evite problemas de obstrucción en los sumideros durante los episodios de lluvias, sobre todo, después de las suspensiones de dos corridas de toros de la Feria de Fallas en 2025.

Los empresarios de la plaza de València junto a los toreros Román, Tomás Rufo, Navalón, Fortes y Víctor Hernández en la presentación de las Fallas / Raquel Abulaila

"Aprovecharemos para pavimentar los corrales e incorporar bebederos", también destacó el presidente de la Diputación, después de algunas quejas de los ganaderos en las dos últimas Feria de Fallas y por las que la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (RUCTL) envió una carta a la corporación provincial.

Mompó también apuntó que "después de meses de trabajo, los toros vuelven a la plaza de toros de València , y lo hacen en un espacio renovado, más seguro y moderno, pero conservando intacta la esencia que hace de esta plaza un templo del toreo en el Cap i Casal" después de cambiar la estructura con proyectores de luz de gran calidad, tecnología LED y de acero inoxidable .

Las Fallas, oficiales