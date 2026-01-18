Feria de Fallas: un manual de resistencia

Año nuevo, ¿vida nueva? En el toreo, y más concretamente en la plaza de toros de València , parece que no. De los carteles de la Feria de Fallas , que ya están en la calle tras la presentación celebrada el pasado martes en un acto en el Centre Cultural La Beneficiència de València, la primera idea que sobresale es que las combinaciones deberían de haber marcado un nuevo rumbo con apuestas por los nuevos valores del toreo, como toreros jóvenes que sí han dado motivos para estar y no están, además de otros toreros más consolidados que también han hecho méritos para estar como, por ejemplo, Daniel Luque o Diego Urdiales, y tampoco están, como otro nombres de valencianos.

Más allá de la tibia apuesta de la juventud que sí se ha hecho en algunos carteles, la presencia de José María Manzanares, Sebastián Castella y Alejandro Talavante -por partida doble- desmerece la Feria de Fallas porque ninguno de los tres han hecho méritos para estar presentes en los carteles en los que están anunciados en València y, sobre todo, lo más flagrante es que quitan sitio a los toreros del futuro (y presente).

Contrataciones y puertas grandes

Con datos, Alejandro Talavante, Sebastián Castella y José María Manzanares suman 66 años de alternativa entre los tres. Castella tomó la alternativa el 12 de agosto de 2000 y acumula 25 años como matador. Manzanares se doctoró el 24 de junio de 2003 y alcanza 22 años de alternativa. Talavante tomó la alternativa el 9 de junio de 2006 y completa 19 años.

Desde que Espacios Nautalia 360 asumió la gestión del coso de la calle Xàtiva en el año 2022, Manzanares ha sido una de las presencias fijas en los carteles de la plaza de toros de València , con un total de nueve contrataciones entre Fallas y la Feria de Julio. Aunque ese balance queda matizado por lo ocurrido en las Fallas del año pasado, cuando Manzanares, tras sufrir un percance, no pudo cumplir el segundo compromiso del abono y fue sustituido por Tomás Rufo, así que finalmente hizo el paseíllo en ocho.

En este tiempo, solo ha salido por la puerta grande en las Fallas del 2023. Y, aunque el toreo no se mida en cifras numéricas de puertas grandes y sí por sensaciones, se le han ido sin torear un ramillete de toros al diestro alicantino en la plaza de toros de València .

Nautalia ha anunciado en ocho festejos a Alejandro Talavante en el coso de la calle Xátiva, con especial incidencia en 2023, cuando hizo el paseíllo en Fallas, volvió en la Feria de Julio y firmó la mini feria de la Comunitat. Al año siguiente repitió las mismas tres contrataciones porque tambien estuvo anunciado el 9 de octubre en la tarde de la despedida de Enrique Ponce y la alternativa de Nek Romero. Y el año pasado figuró en los carteles de Fallas por partida doble, aunque el festejo del día 18 quedó suspendido por lluvia. De modo que, en términos de paseíllos efectivos desde que Rafael García Garrido es empresario del coso de la calle Xàtiva, la cifra se queda en siete y, desde ese tiempo, Talavante ha cruzado dos veces la puerta grande, el 16 de marzo de 2023 y el 8 de octubre de 2023.

Por su parte, Castella ha hecho el paseíllo en Valencia en cuatro tardes desde 2022 y, en ese tramo, no ha salido ninguna vez por la puerta grande de Valencia.

'El descrédito de tres figuras'

En la última Feria de Julio (año 2024), Nautalia confeccionó un cartel con los tres espadas juntos y, a pesar de la paupérrima actuación, el único balance reseñable fue la oreja de Manzanares y el cabreo generalizado de los tendidos. Levante-EMV tituló la crónica 'El descrédito de tres figuras (pasadas)'. Parecen pasadas para todos, menos para Nautalia, que los sigue contratando cada feria y por partida doble algunas veces.

La grave ausencia de Luque

El sitio de ellos, entre otros posibles y ciertos, lo debería haber ocupado un torero en sazón como Daniel Luque, quien el año pasado se ganó un sitio de privilegio en estas Fallas tras ofrecer una gran tarde de toros bajo su magisterio . Un torero, por lo tanto, que la afición quiere ver y que la empresa, como ya ocurrió en años anteriores, lo deja fuera pese a merecérselo. Lo mismo ocurre con Urdiales, tan necesario y a la vez tan denostado por los mismos.

En otro escalón, hay nombres como Aarón Palacio o Jarocho, jóvenes toreros de alternativa y que también gustaron a a la afición valenciana y no están. Como también le ocurre a Peñaranda.

En el toreo hay unos argumentos que, por sí solo, están exentos de otras consideraciones y deberían predisponer a los empresarios a la contratación de los toreros: por un lado, los triunfos y, por otro, la entrega absoluta, sin concesiones, con la firme voluntad de agradar con un valor consciente.

El torero valenciano Samuel Navalón antes de hacer el paseíllo en Madrid / Levante-EMV

En esta capítulo sí se encuentran toreros como Saúl Jiménez Fortes, David de Miranda y el valenciano Román Collado, quienes el viernes 13 lidian la divisa de La Quinta . Otros como Samuel Navalón, Víctor Hernández y Marco Pérez son tres debutantes que ilusionan y llegan a la plaza de toros de València con la garra de un león.

Eso sí, se sigue sin contar con Nek Romero, torero de Algemesí; y el diestro de la Pobla de Vallbona, Miguel Giménez, tras más de tres años de lucha titánica en las plazas del Perú y que todavía no ha debutado en su plaza.

Entre las ausencias en el apartado de los novilleros, sorprende la no inclusión de Iker Fernández 'El Mene', tras ser el novillero triunfador de las Fallas pasadas. O la del valenciano Simón Andreu, de Chiva. Ambos merecen volver a València.

Así que el ciclo fallero es un auténtico manual de resistencia al futuro de la fiesta. Por los que la organizan y por algunas figuras que la torean.