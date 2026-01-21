Morante volverá a torear el 5 de abril en Sevilla

El torero Morante de la Puebla volverá a vestirse de luces en la Real Maestranza de Sevilla el próximo 5 de abril, justo seis meses después de anunciar su retirada en Madrid. El genio cigarrero, que desde hace 20 años está diagnosticado de un trastorno de despersonalización, regresa así a la plaza de su tierra con una programación de altura, según ha avanzado Zabala de la Serna a través El Mundo: cinco tardes en total a lo largo de la temporada sevillana.

Cinco tardes

La reaparición, fijada para el 5 de abril en la tradicional corrida del Domingo de Resurrección con un cartel junto a Andrés Roca Rey y David de Miranda con toros de Matilla, es una cita señalada en el calendario maestrante y marca el inicio de un ciclo que tendrá continuidad en la corrida del Corpus -una fecha que ha recuperado el empresario José María Garzón-, además de dos comparecencias más durante la Feria de Abril, antes de cerrar su presencia en Sevilla con un último paseíllo en la Feria de San Miguel.

El anuncio devuelve a Morante al centro de la escena taurina tras la incertidumbre de su retirada sorpresa el pasado 12 de octubre en Las Ventas. Su regreso, además, llega cargado de simbolismo por el tiempo transcurrido desde aquel adiós en Madrid y por la dimensión del compromiso asumido en Sevilla: cinco tardes, repartidas entre los ciclos más importantes del año, que lo sitúan, de nuevo, como uno de los nombres propios de la temporada.

El 12 de octubre

El 12 de octubre de 2025, en Las Ventas, durante la Corrida de la Hispanidad, Morante se cortó la coleta. Al recibir de capa a su segundo, fue volteado con violencia, se repuso, volvió al ruedo y acabó firmando una actuación de entrega que fue creciendo hasta desembocar en el gran estallido de la tarde: era la primera vez que cortaba dos orejas a un toro en Las Ventas.

Lo que convirtió la tarde en histórica fue lo que vino después. En gesto inesperado, se fue al centro del ruedo y se cortó la coleta como símbolo de despedida. La plaza, entre la incredulidad y la emoción, asistió a una escena de lágrimas y silencio espeso tras un adiós que ahora sabemos que era un hasta pronto.

Otras retiradas

Su carrera ha convivido con interrupciones y regresos, ya que en 2004 se apartó por los mencionados por problemas psíquicos y, más tarde, en 2017 volvió a anunciar una retirada "por tiempo indefinido".

Más recientemente, en junio de 2024, suspendió la temporada de forma indefinida por una depresión persistente y un trastorno disociativo que arrastra desde joven, una enfermedad que explica parte de sus ausencias y de esa fragilidad que, a veces, contrasta con su capacidad delante de los toros.