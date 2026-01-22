La plaza de toros obliga a presentarse in situ en taquillas para renovar el abono taurino de Fallas

"A largo de los últimos años unos 21 abonados han dejado de sacarse el abono. Algunos ya no lo hacen y dejan de ir a los toros", son palabras de Agustín Colomar, presidente de la Unión Taurina de Abonados de València (UTAV), una agrupación que cada año remite una carta a la actual empresa gestora de la plaza de toros de València para hacerlo de manera telemática y también exige a la Diputación de València para que en el próximo pliego se establezca, con carácter obligatorio, la opción de renovar los abonos especiales por vía telemática, sin necesidad de presencia física.

Nuevos abonos

"Gente mayor con bastones y andarines haciendo cola, con viento y mucho frío, es poco sostenible", señala Colomar, haciendo hincapié en que la climatología no es la más adecuada para soportar las largas colas que se crean frente a las taquillas de la plaza de toros de València durante el plazo de la renovación de los abonos, que arrancó del 14 al 20 de enero y los nuevos abonos se pudieron sacar el 14 al 21 de enero. Además, también incide en el "deficiente" servicio de trenes de Cercanías, que tampoco les facilita los desplazamientos necesarios para realizar este trámite.

El presidente de la UTAV también sigue en la petición de incorporar ascensores, una petición desde hace muchos años debido a los aficionados y personas con movilidad reducida que necesitan de su uso para llegar a los tendidos altos de la plaza de toros de València y que la Diputación de València ha empezado a valorar tras ejecutar un estudio dentro de las nuevas obras.

Una persona con dificultad para su movilidad hace cola en la plaza de València. / Levante-EMV

Precios de las entradas

Sin embargo, las entradas sueltas para los carteles de la Feria de Fallas sí se podrán sacar desde el 27 de enero, a las 00:00h. online en la web oficial (plazadevalencia.es) y desde las 10h. en las oficinas de Nautalia Viajes en la provincia de Valencia. La apertura de taquillas de la plaza será a partir del 4 de marzo.

En las corridas de Fallas, el precio más alto lo marca el Sector Sombra, con la Barrera 1.ª, que alcanza los 167 €, seguida de la segunda barrera (156 €) y tercera barrera (149 €). Justo detrás aparecen las contrabarreras, ya en una franja alta que va de 134 € (1.ª) a 102 € (6.ª), pasando por 128 €, 123 €, 117 € y 111 €.

El bloque "preferente" consolida el tramo medio-alto: Preferente 1.ª (98 €) y Preferente 2.ª y 3.ª (93 €). A continuación, los tendidos por filas: 85 € (filas 1–3), 80 € (4–5), 75 € (6–7) y 71 € (8–9), con el sillón de rellano en 77 € como punto intermedio. El precio baja en asientos de palco y naya, que se mueven en torno a 64 €, las delanteras de 2.ª naya en 46 €, y el graderío y bancos ya entran en cifras populares: 29 €, 27 €, 25 €, hasta el mínimo de la lista, discapacitados en silla de ruedas: 8 €.

El tendido de Sol

En el otro extremo, el tendido de Sol ofrece su primera barrera a 71 € y los precios descienden hasta 22 € (bancos 2.ª naya) y 8 € (discapacitados). Entre medias queda el Sol y Sombra, con máximos de 94 € (Preferente 1.ª) y mínimos de 62 € (filas 8–9). Para las novilladas, el listón baja: la picada llega a 52 € en la barrera de sombra, mientras la sin picar se estandariza en 16 €.