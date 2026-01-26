Se busca director para la escuela taurina de Valencia (y no se encuentra)

La plaza de toros de València está siendo remodelada no solo en cuanto en su iluminación. También se busca reorganizar su gestión como escenario de espectáculos culturales. Y, desde el punto de vista administrativo, está viviendo una reestructuración, unificando todo el personal ligado a las cuestiones taurinas: 17 puestos de trabajo que antes estaban en varios centros (la plaza, el museo, la escuela) y ahora estarán dentro de una única área, Asuntos Taurinos.

Donde la diputación está encontrando problemas es para ocupar la plaza de director de la escuela taurina. Actualmente, no había un director único claramente designado en Escuela Taurina de València, aunque el banderillero José Manuel Montoliu hacía las funciones de profesor junto al matador valenciano Víctor Manuel Blázquez bajo la coordinación de Toni Gázquez, jefe de los Asuntos Taurinos de la Diputación de València que ya ha abandonado su cargo dentro de la escuela, pero sí que sigue como un administrativo más dentro de la estructura taurina de la corporación provincial.

Nuevo organigrama

La jubilación de Víctor Manuel Blázquez y la marcha de Gázquez han abierto la puerta a buscar una nueva figura que dirija la Escuela Taurina de València, con el objetivo de "profesionalizarla", según las fuentes consultadas, en un formato que "todavía no está claro".

La cuestión es cómo hacerlo, qué recorrido jurídico-administrativo tomar para ocupar esta plaza. En un principio se había previsto sacar un contrato de alta dirección para dirigir la escuela de la plaza. La cuestión es que desde el área de Personal de la Diputación de València se han presentado objeciones, ya que un contrato de este tipo, en la dirección de la Institució Alfons el Magnànim, terminó en los tribunales y es una fórmula que se quiere evitar. Además, era un proceso exigente, con estudios superiores, experiencia en gestión de personal, docente y un carnet taurino que lo acreditara como profesional de la tauromaquia.

No dependerá de la actual empresa

Tras renunciar a esta vía se han manejado otras opciones, como buscar a un funcionario con formación taurina que dirija la escuela, algo realmente complicado. También se contempló la figura de personal eventual, es decir, un asesor de Presidencia, o por último, externalizarlo con un contrato externo de servicios para que una empresa gestione la escuela.

Esta parece que es la última vía por la que se va a apostar. Eso sí, esta externalización no dependerá de la empresa que actualmente promueve los festejos taurinos del coso de la calle Xàtiva. Será un contrato independiente, vinculado a la escuela taurina y no como ocurre en Madrid, donde la empresa Plaza 1 -gestora de la programación taurina de Las Ventas- colabora en la administración de la escuela taurina José Cubero 'Yiyo'. El CEO de Nautalia, Rafael García Garrido, al frente de Las Ventas y también de la plaza de València, pidió a la diputación la gestión de la escuela, lo que declinó la corporación provincial tras anunciar que el coso saldrá a concurso en 2027.

El torero Andrés Roca Rey durante una convivencia con la Escuela Taurina de València / Ángel Ferrer

Más de cuatro décadas

En el pasado, profesionales como Vicente Luis Murcia, César Puerta, Ángel de la Rosa, Julián García, Luciano Núñez, Alberto Martínez, Andrés Blanco, José Copete, 'Copetillo', Manolo Carrión, Joaquín Mompó o Juan Carlos Vera también transmitieron su conocimiento taurino en la formación de los toreros valencianos a lo largo de sus cuarenta años de historia.

Francisco Barrios 'El Turia' fue el primer director de este centro a cuyo frente estuvo desde su inauguración en 1983 con un cuadro de profesores de primera línea como Antonio Vera, Paco Honrubia y Patricio Garrigós, 'Graneret'. Enrique Ponce es el nombre más destacado entre su alumnado.