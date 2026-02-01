Samuel Navalón, apuesta de Roca Rey en la Feria de Fallas: "Desde niño, es un referente para mí"

Cuando un jovencísimo Samuel Navalón, todavía novillero sin caballos, salía detrás de cada becerra de Andrés Roca Rey en un tentadero en casa de Nazario Ibáñez, seguro que ni imaginaba -quizá sí lo soñaba- que estaría acartelado con él en la Feria de Fallas. La 'tapia' aquella, al parecer, ahora ha dado sus frutos.

Es más, Andrés Roca Rey ha arropado la reaparición del torero valenciano en el cartel estrella del 14 de marzo en la plaza de toros de València, una fecha que es una estrategia que mezcla ambición y un punto de riesgo consciente por parte del torero peruano, con el morbo de la rivalidad generacional.

Mientras se buscaban otras alternativas, el torero peruano es el que más ha hecho fuerza para que Navalón esté en el cartel estrella del sábado 14 de marzo. Una terna que completa Alejandro Talavante con toros de Victoriano del Río y que ya apunta al 'No hay billetes' en los tendidos.

Samuel Navalón posa tras una entrevista con Levante-EMV. / R. Peris

"Cumplir un sueño"

La apuesta de Roca Rey por Samuel Navalón responde a la lógica del relevo en los carteles, sí, pero también a una realidad del escalafón: el público reclama novedades y mayor interés en los carteles, aunque a los empresarios de València les cueste entenderlo. Y no hay relato más eficaz que el del aspirante que se mide con el ídolo, como ocurre en el cartel del sábado 14 de marzo: "Para mí, torear con el maestro Roca Rey significa cumplir un sueño", señala el torero valenciano a Levante-EMV.

Roca Rey, además, entiende como pocos el peso simbólico de ese cartel y lo tuvo claro desde el inicio, sobre todo, tras la cornada en el cuello de Navalón sufrida en la plaza de toros de Algemesí, dentro del festival taurino para los damnificados de la dana que cerraba su tradicional ciclo de novilladas picadas.

Tras ese duro percance, Navalón ya se encuentra "al cien por cien", "totalmente recuperado" y con los entrenamientos "fuertes" de cara a su preparación, que combina con los tentaderos en esta nueva estapa al lado de su nuevo apoderado, el matador de toros Manuel Amador. Compartir esa tarde con Roca Rey no es un gesto menor. Para el joven nacido en Ayora es directamente un escaparate mayor y para la figura, una exigencia añadida. Y ahí aparece el primer valor de estas apuestas: activar la competencia.

Esto es una forma de apoyar a los que empujan desde abajo y también de abrir la puerta a la comparación directa con ellos, toreros que llegan sin arnés, con hambre, con frescura y, sobre todo, con ese filo que da no tener nada que perder.

El torero Andrés Roca Rey antes de hacer el paseíllo este verano. / Álex Romero

"Un referente para mí"

"Desde bien pequeño veía al maestro como un auténtico dios, siempre ha sido un referente para mí y a día de hoy sigue siéndolo. A su misma vez, me hace sentir una gran responsabilidad, compartir cartel con la máxima figura del toreo actual supone un gran compromiso", señala Samuel Navalón.

La madurez que ha mostrado el torero valenciano en situaciones delicadísimas como la de la cornada, la insultante naturalidad con la que ha soportado la presión en momentos críticos, sus presentaciones en plazas de máxima responsabilidad sin el rodaje que gozaron otros y un valor más que suficiente lo sitúan como uno de los jóvenes con mejor futuro de nuestros días.

Eso es así de sencillo, pero igual de evidente es que a punto estuvieron de quitarlo del toreo tras no contar con él -dando motivos para sí contratarlo- en las Fallas del 2025.

Por su parte, Roca Rey se encuentra ultimando su puesta a punto después de su fractura del cuarto metatarsiano de la mano derecha sufrida en México el pasado mes de diciembre. Tras las intensas sesiones de fisioterapia, ya va a empezar a tentar animales en los próximos días de cara a su vuelta a los ruedos en Olivenza (provincia de Badajoz) a principios de marzo. También tiene su actuación programada para el 13 de marzo en la Magdalena de Castellón con José María Manzanares y Pablo Aguado frente a toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez.

En ese mapa generacional, Navalón es otro nombre que se une -de nuevo tras las pasadas Hogueras de Alicante- a las apuestas de Roca Rey, como las que ya hizo con otros jóvenes el año pasado como Jarocho, Alejandro Chicharro o Rafa Serna y con otros toreros en plena ebullición temporadas atrás como Saúl Jiménez Fortes, Borja Jiménez o David de Miranda. Así que la tarde del sábado 14 de marzo en las Fallas sube de temperatura antes de que suene el clarín. Suerte para todos.