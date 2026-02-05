Nautalia echa las redes (taurinas) a la Diputación

La empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, que lleva los designios de la plaza de toros de Valencia y que también codirige la plaza de toros de Las Ventas de Madrid junto a Simón Casas en la sociedad formada en Plaza 1, una UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Simón Casas Production SAS y Nautalia Viajes, S.L., intenta seducir ahora al presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó.

Invitado de excepción

Los empresarios Rafa García Garrido y Víctor Zabala de la Serna han invitado esta noche al presidente de la corporación provincial a la gala de presentación oficial de los carteles de San Isidro con la intención de que vea de lo que son capaces de organizar los mismos empresarios del Cap i Casal en el espacio acristalado habilitado para actos y presentaciones dentro del propio coso de Las Ventas. Un espacio que también depende de la mencionada empresa adjudicataria y, por tanto, la que gestiona Las Ventas por concesión como es Plaza 1.

De esta manera, Nautalia quiere seducir ahora a Vicent Mompó tras anunciar que la plaza de toros de Valencia saldrá a concurso en 2027, después de que la Diputación de València solamente haya ejecutado una de las tres prórrogas anuales del contrato suscrito con la empresa Espacios Nautalia 360 para organizar la temporada taurina en 2026.

Así se lo trasladó Vicent Mompó al CEO de Nautalia, Rafael García Garrido, pese a la petición del propio empresario de seguir al frente del coso de la calle Xàtiva los próximos tres años, con las prórrogas que le permitía el pliego de condiciones que se firmó en noviembre de 2021, debido al "descontento" que se había percibido en gran parte de la afición taurina valenciana frente a su gestión.

El president de la Diputación, Vicent Mompó, durante la visita a los trabajos en la plaza acompañado por la vicepresidenta Reme Mazzolari / Rober Solsona/Europa Press

Los nuevos proyectos

Pero no ha sido hasta febrero de 2026, cuando Nautalia ha decidido demostrar, por decirlo de alguna forma, a los propietarios de la plaza de toros de Valencia de lo que son capaces de hacer en Madrid, una gala concebida para convertir la presentación de los carteles en un acontecimiento mediático con retransmisión en directo por Telemadrid y una feria taurina que queda muy lejos que lo que es la programación de la Feria de Fallas, ya que San Isidro tiene una programación completa de 31 festejos en total, con 26 corridas de toros integradas en el ciclo venteño, además de los festejos del resto de la temporada.

De esta forma, ahora quieren sacar músculo para cautivar a Vicent Mompó cuatro años después de iniciar la gestión en València, cuando parece que el tiempo apremia y necesitan actuar con urgencia para convencerlo de alguna cosa. Y es que a una empresa taurina como Espacios Nautalia 360 le entusiasma, más allá de tener la gestión de la plaza en los carteles taurinos, el hecho de poder capitanear el nuevo proyecto de externalizar la gestión de la Escuela Taurina de València que adelantó Levante-EMV e incluso el espacio de conciertos que la diputación busca también para potenciar el coso de la calle Xàtiva.

El precio de las entradas

En estos años de gestión, Nautalia solamente recuperó la corrida de toros en octubre como tanto a su favor, pero siempre se ha ajustado a los festejos mínimos impuestos por pliego en la Feria de Mayo y en ninguno de los cuatro años ha reforzado la programación de las Fallas ni de la Feria de Julio.

Además, tal y como ha denunciado la Unión Taurina de Abonados de València (UTAV) a través de su presidente, Agustín Colomar, la empresa ha aumentado los precios exponencialmente. Con datos, desde la UTAV explican que las entradas de las corridas han aumentado una media de un 31 por ciento; en las novilladas han aumentado una media del 56,75 por ciento, con datos obtenidos sobre primera la barrera y la primera fila de tendido, ambas de sol y sombra. Las novilladas sin picadores también han aumentado un 60 por ciento su precio.