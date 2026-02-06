Samuel Navalón y Román Collado, los toreros valencianos que harán el paseíllo en la Feria de San Isidro de Las Ventas

La Feria de San Isidro ya es oficial y tendrá dos participantes nacidos en Valencia. El torero de Ayora, Samuel Navalón, hará el paseíllo el miércoles 3 de junio frente a toros de Lagunajanda junto a José Garrido e Ismael Martín. Navalón volverá a Madrid tras reaparecer en la Feria de Fallastras recuperarse de su gravísima cornada en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí, dentro del festival taurino para los damnificados de la dana que cerraba su tradicional ciclo de novilladas picadas.

Por su parte, Román Collado toreará el domingo 10 de marzo los toros del Conde de Mayalde junto a David Galván y Gonzalo Caballero y el sábado 6 de junio los toros de Victorino Martín junto a Morenito de Aranda y Fernando Adrián. El diestro de Benimaclet, en la temporada pasada, logró pasear dos orejas en Las Ventas, una en San Isidro y otra en la Feria de Otoño.

El novillero de Algemesí, Juan Alberto Torrijos, también está en los carteles de los festejos previos a San Isidro, dentro de la llamada feria de la Comunidad de Madrid el próximo domingo 3 de mayo.

El presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, fue invitado de excepción en la gala taurina de San Isidro celebrada en la carpa instalada en el ruedo de Las Ventas por la empresa Espacios Nautalia 360, la marca de Nautalia Viajes para la gestión integral de cosos taurinos, que lleva los designios de la plaza de toros de Valencia y que también codirige la plaza de toros de Las Ventas: "Madrid y Valencia. Valencia y Madrid. Dos tierras que comparten historia, tradición y una misma forma de entender la tauromaquia como expresión cultural y seña de identidad", ha escrito Mompó en sus redes sociales.

Era la primera vez que Mompó asistía a la mencionada gala después de Nautalia estuviera cuatro años gestionando la plaza de València y ahora la Diputación ha decidido sacar el coso a concurso el próximo 2027.

En la gala se encontró con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y algunos toreros que también estarán en la Feria de Fallas como Andrés Roca Rey, José María Manzanares, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado, Alejandro Talavante o Saúl Jiménez Fortes: "Un honor asistir anoche a la presentación de la Feria de San Isidro 2026 y hablar con quienes muy pronto veremos en la gran Feria de Fallas. La cuenta atrás ya ha comenzado", ha dicho.

La feria de San Isidro de 2026, que irá desde el 8 de mayo al 6 de junio y con el diestro peruano Andrés Roca Rey como imagen de los carteles, se compone de veintiuna corridas de toros (incluida la de la Asociación de la Prensa), tres novilladas picadas y dos corridas de rejones, a las que hay que sumar, fuera del abono, los festejos de los domingos 7 y 14 de junio, en concreto los señalados como 'In Memoriam', dedicado esta vez a Ignacio Sánchez Mejías, y el tradicional de Beneficencia.

En total, en tan larga serie de festejos se anuncian cuarenta y cuatro matadores de toros, nueve novilleros y cinco rejoneadores (cuatro mexicanos, cuatro franceses, dos portugueses, un colombiano, un peruano y un venezolano) de los que, incluyendo las corridas fuera de abono, Alejandro Talavante, Pablo Aguado, Fernando Adrián y Víctor Hernández se destacan con hasta tres actuaciones, al tiempo que serán también tres los matadores que confirmen su alternativa: Tristán Barroso, Manuel Diosleguarde y Bruno Aloi.

Todos los carteles

-Viernes, 8 de mayo: Toros de Núñez del Cuvillo, para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Tristán Barroso, que confirma la alternativa

- Sábado, 9: Toros de La Quinta, para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo.

- Domingo, 10: Toros de Conde de Mayalde, para David Galván, Román y Gonzalo Caballero.

- Martes, 12: Novillos de Montealto, para el portugués Tomás Bastos, Martín Morilla y Álvaro Serrano.

- Miércoles, 13: Toros de Partido de Resina, para Antonio Ferrera, el mexicano Calita y el venezolano Jesús Enrique Colombo.

- Jueves, 14: Toros de El Parralejo, para el francés Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

- Viernes, 15: Toros de El Torero, para Diego Urdiales, Fortes y Fernando Adrián.

- Sábado, 16: Toros de La Quinta, para El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde, que confirma la alternativa.

- Domingo, 17: Toros de Fuente Ymbro, para Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián.

- Martes, 19: Novillos de Fuente Ymbro, para Pedro Luis, Mario Vilau y Julio Norte.

- Miércoles, 20: Toros de Saltillo, para José Carlos Venegas, el francés Juan Leal y el colombiano Juan de Castilla.

- Jueves, 21: Toros de Puerto de San Lorenzo, para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

- Viernes, 22: Toros de Victoriano del Río, para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

- Sábado, 23: Toros de Sánchez y Sánchez, para los rejoneadores Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

- Domingo, 24: Toros de Alcurrucén, para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández.

- Martes, 26: Novillos de Conde de Mayalde, para el mexicano Emiliano Osornio, Pedro Montaldo y Julio Méndez.

- Miércoles, 27: Toros de Pedraza de Yeltes, para el mexicano Isaac Fonseca, Molina y Jarocho.

- Jueves, 28, Corrida de la Asociación de la Prensa: Toros de Juan Pedro Domecq, para Diego Urdiales, el peruano Roca Rey y el mexicano Bruno Aloi, que confirma alternativa.

- Viernes, 29: Toros de Garcigrande, para Morenito de Aranda, Alejandro Talavante y Pablo Aguado.

- Sábado, 30: Toros de la divisa portuguesa de María Guiomar Cortés de Moura, para los rejoneadores Rui Fernandes, de Portugal, Diego Ventura y la francesa Lea Vicens.

- Domingo, 31: Toros de Adolfo Martín, para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña.

- Martes, 2 de junio: Toros de José Escolar, para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

- Miércoles, 3: Toros de Lagunajanda, para José Garrido, Ismael Martín y Samuel Navalón.

- Jueves, 4: Toros de Jandilla, para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.

- Viernes, 5: Toros de Juan Pedro Domecq, para Uceda Leal, el francés Clemente y Pablo Aguado.

- Sábado, 6: Toros de Victorino Martín, para Morenito de Aranda, Fernando Adrián y Román.

- Domingo, 7, Corrida 'In Memoriam Ignacio Sánchez Mejías' (fuera de abono): Toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río, para Borja Jiménez, como único espada.

- Domingo, 14, Corrida de Beneficencia (fuera de abono): Toros de Victoriano del Río, para Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.

Por otra parte, también se conocen los carteles de los festejos previos a San Isidro, dentro de la llamada feria de la Comunidad de Madrid, que se celebra en torno a la festividad autonómica, y que presentan estas combinaciones:

- Viernes, 1 de mayo: Novillos de distintas ganaderías madrileñas, para David López, Álvaro Serrano y Joel Ramírez.

- Sábado, 2, Corrida goyesca: Toros de El Pilar, para Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés.

- Domingo, 3: Novillos de la divisa portuguesa de Couto de Fornilhos, para Mario Arruza, Cristian González y Juan Alberto Torrijos.