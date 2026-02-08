Borja Jiménez, órdagos de torero grande: "Invito a Roca Rey a torear los victorinos conmigo en Las Ventas"

La rivalidad en el toreo es fundamental. Las rivalidades (reales o alimentadas por el ambiente) empujan a los toreros a medirse en la plaza, con ganaderías y fechas clave. Por eso, hay un momento en la vida de los toreros que hay que apostar como lo ha hecho Borja Jiménezen Las Ventas, en la corrida señalada como 'In Memoriam', dedicada esta vez a Ignacio Sánchez Mejías, en la que se enfrentará como único espada a seis toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río el próximo domingo 7 de junio.

Las Ventas es la plaza central del toreo, el escenario que proyecta la imagen (buena o mala) de las corridas de toros, la bolsa taurina que marca la cotización de los toreros, la feria que pone a cada uno en su sitio. Aquí, la rivalidad funciona como un acelerador competitivo y obliga a elegir carteles con intención, a no esconderse, a comparecer cuando la exigencia se multiplica.

"He pedido la corrida de Victorino"

Por eso, el órdago que lanzó Borja Jiménez a Andrés Roca Rey, que está como imagen de los carteles, en la gala taurina de San Isidro para torear en la Feria de Otoño de Las Ventas frente a los toros de Victorino Martín es de torero: "He pedido la corrida de Victorino y ahora que he visto que la imagen de la feria es Roca Rey, quiero invitarlo a que la toree conmigo". Una frase que ha despertado la admiración y el respeto de las máximas figuras del toreo (en activo y ya retiradas), quienes le han mostrado su apoyo al torero sevillano a través de llamadas telefónicas.

Ahora los empresarios de Plaza 1 (formada por Simón Casas Production SAS y Nautalia Viajes, S.L) tienen la obligación, el deber de juntarlos en la plaza de toros de Las Ventas, cuyo objetivo es difundir unas corridas brillantes que demuestren la fuerza y originalidad del espectáculo taurino. Y para ello es necesario que los carteles ofrezcan unas garantías mínimas.

En la temporada, Roca Rey y Borja Jiménez ya aparecen juntos en la plaza francesa de Mont de Marsan el 22 de julio, en un cartel junto a Marco Pérez con toros de Jandilla. Y es que la rivalidad beneficia a todos en el toreo. Al torero le ofrece un estímulo para crecer; a la empresa la motivación por el interés; al ganadero por el argumento y, sobre todo, a la afición porque siente el riesgo real desde el tendido.

Históricamente, siempre aparecen las comparaciones entre las rivalidades, como ya ocurrió con Joselito 'El Gallo' y Juan Belmonte, con la de Ordóñez con Luis Miguel Dominguín o la de Manolete con Pepe Luis Vázquez. Igual que aquellas que marcaron la historia, como las de Lagartijo con Frascuelo o las de Bombita con Machaquito.

Otro momento del entrenamiento de Borja Jiménez en Salamanca. / R. Peris

Su regreso a las Fallas

Ausente de Castellón, Borja Jiménez toreará mano a mano con Tomás Rufo el miércoles 18 marzo en la Feria de Fallas frente a toros de Domingo Hernández, otro de los carteles que también han despertado interés en las taquillas de la plaza.

El joven torero sevillano regresará a la plaza de toros de Valencia tras su durísima cogida del año pasado, día que estrenó un vestido con el luto en azabache por las víctimas de la dana y estuvo cogido por el pecho durante unos segundos cuando realizó la suerte suprema delante del rey Felipe VI, quien ocupaba junto al maestro Luis Francisco Esplá una localidad de barrera del tendido de sombra.

A Borja Jiménez le embisten muchos toros porque es muy buen torero. Por su afán por abrir puertas a la embestida, a todas las embestidas de diferentes ganaderías y encastes, lo que no es poco y es muy difícil. Esto le define como a un gran técnico porque para este 2026 suma, a su consabida calidad, una experiencia y un oficio que le permiten cuajar todo tipo de toros.

Sus triunfos le avalan, especialmente la puerta grande de Madrid tras una gran faena a 'Milhijas' de Victorino Martín, que además fue premiado con vuelta al ruedo, y su histórico indulto en las Corridas Generales de Bilbao, al toro 'Tapaboca' La Quinta, el primero concedido en Bilbao. El torero de Espartinas (Sevilla) tiene un gran reto ante sí: conquistar el cetro del toreo. Quiere y puede.