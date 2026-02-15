Emiliano Osornio encabeza el futuro en la Feria de Fallas: "Es fundamental que México tenga un gran torero"

"Estoy muy ilusionado", son palabras del maestro Curro Vázquez al otro lado del teléfono sobre Emiliano Osornio (Toluca, 2003), joven novillero mexicano que se ha convertido, para buena parte del aficionado, en el nombre que más expectación levanta entre las nuevas promesas. Su apellido concentra un compendio de esperanzas, un furtivo postulado a ser heredero del mejor de los clasicismos.

El maestro de Linares ha apostado por Osornio después de que su amigo Fernando Pérez Salazar, propietario de la ganadería mexicana de Arroyo Zarco al amparo de su tío don Luis Barroso, le hablara de él hace algunos años ya al amparo de su armonía, de su concepto. Pero no ha sido hasta esta temporada, tras el histórico festival del 12 de octubre en Las Ventas en el que Curro Vázquez brilló como nunca, cuando lo ha apoderado oficialmente junto a Jesús de Alba, quien ya venía acompañando al novillero durante los últimos meses.

"Torea hondo y sorprende"

"Tiene mucha clase… Torea hondo y sorprende por el poco tiempo que lleva en la profesión. Es un torero muy de mi gusto porque tiene eso que da Dios, la clase se tiene o no se tiene", rebullen las frases del maestro, como impulsadas por la imagen incandescente de su nuevo torero.

Así que, en palabras del maestro Curro, Osornio es un torero de calidad, que es como un crédito de larga duración que tienen concedido esos toreros -muy pocos en número, esa es la verdad- que han nacido con el don del toreo bueno.

Las temporadas van pasando, pero la esperanza, como en el dicho, es lo último que se pierde. Esperanza de que rompan, de que entren en las ferias... Esperanza de que cuajen una faena que quede en la memoria como aquella de Curro Vázquez el 12 de octubre en Madrid, con proclamas de irremediable eternidad torera, rezumante de una forma de torear que ya no se ve.

Los aficionados de Las Ventas conocen sobradamente a Osornio. Su corte clásico y sus buenas maneras no han pasado desapercibidas para quienes le han visto torear. Su proyección en plazas de máxima exigencia le ha llevado a ganar el Zapato de Oro de Arnedo.

Un extraordinario muletazo de Emiliano Osornio en Las Ventas: "Torea hondo..." / Plaza 1

Un concepto compatible

Curro Vázquez sí le ve ese concepto compatible con su sello, con un toreo clásico, de reunión, de temple y de auténtica verdad por encima del efectismo. "Hace varias temporadas que estamos juntos y que entrenábamos. Hablamos de toros y cuando preparaba el festival de Las Ventas, él me embestía y ya madurábamos ese concepto".

El maestro apuesta por un nuevo valor en un momento delicado para las novilladas: “A los jóvenes les cuesta mucho torear, no es fácil entrar en las ferias y por eso también me motivaba ayudarlo”, señala. Lo más importante es que Emiliano Osornio no se parece a los demás: "Es fundamental que México tenga un gran torero y Osornio lo es".

Las novilladas

El joven mexicano hará el paseíllo el próximo domingo 8 de marzo (17:00), en la primera novillada con picadores de la Feria de Fallas frente a ejemplares de Talavante y junto al catalán Mario Vilau, campeón de la Liga Nacional de Novilladas 2025 y triunfador en el Circuito de Valencia, y el valenciano de Torrent, Marco Polope.

La otra novillada del serial contará será el lunes 16 de marzo, con novillos de Fuente Ymbro para el joven de Algemesí, Juan Alberto Torrijos; Julio Méndez y Julio Norte, otro de los nombres que más ha destacado de entre los novilleros en la temporada pasada.

Entre las ausencias en el apartado de los novilleros, sorprende la no inclusión de Iker Fernández 'El Mene', tras ser el novillero triunfador de las Fallas pasadas. O la del valenciano Simón Andreu, de Chiva, otro de los nuevos toreros que también tienen un futuro ilusionante.

El coso de la calle Xàtiva se reabrirá el sábado 7 de marzo a las 17 horas con una novillada sin picadores tras ocho meses de parón forzoso por las obras de iluminación en la que se lidiarán novillos de Aida Jovani para un cartel en el que estarán los valencianos Israel Guirao y Hugo Masiá, además de Alejandro González, Ian Bermejo, Clovis y Daniel García. Todos estos nombres encabezan el futuro del toreo en la próxima Feria de Fallas.