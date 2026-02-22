El Inclusero y Samuel Navalón, protagonistas taurinos del Extra de Fallas

Los matadores de toros Gregorio Tébar Pérez 'El Inclusero' y Samuel Navalón son los protagonistas del próximo Extra de Fallas que Levante-EMV entregará en los quiscos el sábado 7 de marzo, día que también arrancará la Feria de Fallas.

La revista especial dedicada a las fiestas josefinas que publica este diario valenciano ha contado con estos dos protagonistas en dos amplias entrevistas por la vigente actualidad durante esta próxima Feria de Fallas: el maestro afincado en Alicante cumple 60 años desde que Antonio Ordóñez le diera la alternativa en la plaza de toros de València y el joven torero de Ayora volverá a torear en el ruedo de calle Xàtiva tras recuperarse de su gravísima cornada en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí, dentro del festival taurino para los damnificados de la dana que cerraba su tradicional ciclo de novilladas picadas.

Homenaje en 'Tinto y oro'

En las páginas de Levante-EMV, el maestro Gregorio Tébar Pérez 'El Inclusero' reflexiona sobre sus 60 años de alternativa, sobre una trayectoria marcada por un ascenso fulgurante de novillero al lado de Pepe Manzanares y con un marcado sello de toreo clásico que también demostró el día de su alternativa en València el 19 de marzo de 1966, con toros del Marqués de Domecq, con Antonio Ordóñez como padrino y Paco Pallarés como testigo: "Ese día, Ordóñez me dijo que me deseaba que, por lo menos, se cumpliera la mitad de toda esa idea de ser importante en el toreo que yo llevaba en la cabeza".

El maestro también reflexiona sobre el toreo actual, inciendiendo en nombres como Diego Urdiales o Morante de la Puebla, o maestros que le marcaron él como Pepe Luis Vázquez o Domingo Ortega. Su extraordinario concepto del toreo ha sido reconocido por la afición, igual que su gran manejo del capote, aunque la espada le privó de triunfos redondos y de salidas a hombros en plazas de máxima categoría.

De hecho, el próximo viernes 27 de febrero, la afición taurina valenciana homenajeará a 'El Inclusero' en la Asociación Cultural Gastronómica y Taurina 'De Tinto y Oro' (C/ de Julio Antonio, 19) a partir de las 19.30 horas en un encuentro en el que no faltarán profesionales del mundo del toro que le profesan gran admiración.

El 'No hay billetes'

Por su parte, Samuel Navalón reaparecerá en la Feria de Fallas el próximo sábado 14 de marzo junto a Andrés Roca Rey y Alejandro Talavante frente a toros de Victoriano del Río, una tarde que ya ha colgado el 'No hay billetes' un mes antes de la fecha del festejo: "Es un día soñado, estoy dispuesto a darlo todo en esa tarde tan importante".

El joven torero de Ayora, uno de los nombres que han acelerado el relevo generacional en la tauromaquia reciente, narra su recuperación tras estar ingresado en la UCI del hospital de La Ribera en Alzira tras una de las cornadas más graves de la temporada y lo que ha supuesto para su ser y su profesión pasar por este trance tan duro.

Formado en la Escuela Taurina de Albacete, triunfador del Bolsín de Ciudad Rodrigo y ganador del Certamen 'Kilómetro 0' en Vistalegre, su alternativa llegó en Albacete el 14 de septiembre de 2024 y, dos semanas después confirmó en Las Ventas con triunfo de manos de Enrique Ponce.

Será la primera vez que Navalón actúe en la plaza de toros de València tras pasar al escalafón mayor: "Quiero llegar a ser la próxima figura del toreo valenciana, esa es mi motivación, mi gran ilusión, ya que como valenciano que soy, sería un auténtico honor", manifiesta desde la placita de toros que hay en la Ermita de la Virgen del Rosario, en Ayora.