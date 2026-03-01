La nueva piel de la plaza de toros de València: "Nos fijamos en los modelos de gestión de Estados Unidos"

Uno de los más singulares edificios del centro de la ciudad es la plaza de toros de València, con una vocación irreductible de producir emociones fuertes en la gente gracias al toreo celebrado en vivo y en directo. Ahora, el coso de la calle Xàtiva estrena nueva piel gracias a las obras ejecutadas por la Diputación que, sin entrar en los estímulos retóricos de las modas, ha invertido un millón de euros y el próximo sábado 7 de marzo tendrán su estreno con el inicio de la Feria de Fallas.

"Las obras que hemos llevado a cabo pueden parecer sencillas a ojos de cualquiera. Pero no lo son porque hemos renovado por completo el sistema lumínico de la plaza para que, cuando una televisión emita una imagen de València al mundo, lo haga con la máxima calidad posible. La luz no solo ilumina el ruedo; proyecta nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra marca. Y, además, esa nueva iluminación pone en valor la arquitectura del recinto, realza su belleza y le devuelve el protagonismo que merece", señala el presidente de la Diputación de València, Vicente Mompó, en una conversación con Levante-EMV después de acometer unas obras durante ocho meses para cambiar la estructura del coso de la calle Xàtiva con proyectores de luz de gran calidad, tecnología LED y de acero inoxidable .

En la segunda naya también se ha desmontado el falso techo de cañizo, una intervención que ha permitido que quedara "al aire" toda la estructura de madera que resultó afectada por el incendio que sufrió la plaza de toros de València en septiembre de 1946 y que ya se ha renovado también.

El president de la Diputación, Vicent Mompó, durante una visita a los trabajos en la plaza acompañado por la vicepresidenta Reme Mazzolari / Rober Solsona/Europa Press

"Identidad, cultura y motor económico"

Según publicó este periódico, esta es la primera fase de una transformación más profunda por las que se invertirá alrededor de un millón y medio de euros en las que se va a restaurar la balaustrada de la fachada exterior, las verjas de acceso y la tabiquería de carpintería: "Queremos que este recinto histórico no solo conserve su grandeza, sino que la multiplique. Que sea más eficiente, más moderno, más cómodo y más vivo", señala Mompó, haciendo hincapié en que estas obras se han hecho "después de ocho años de gobiernos de izquierdas en la Diputación en los que no se invirtió ni un solo euro en la plaza. Nosotros hemos pasado de la inacción a la acción. De las palabras a los hechos. Y ese es el cambio real".

Por eso, en un tiempo político nada fácil para el toreo, ¿qué supone que la Diputación mejore la plaza de toros de València? "Como presidente, vi en primera persona la dimensión real del toreo en la plaza, comprendí que estábamos ante algo mucho más amplio de lo que a veces se cuenta. Hablamos de empleo, de turismo, de hostelería, de impacto mediático, de la Escuela Taurina, de familias enteras que viven de este sector. Hablamos de cultura y de economía al mismo tiempo. Ahí entendí que la Diputación no podía mirar hacia otro lado. Porque cuando algo es identidad, cultura y motor económico, la obligación de una institución es respaldarlo. Nuestra apuesta no nace de la moda ni de la confrontación, nace de la coherencia con lo que somos. Defender el mundo del toro es defender una parte esencial de las valencianas y los valencianos. Y, como presidente, no voy a renunciar a defender lo nuestro. Invertir aquí no es un capricho. Es apostar por la economía, por la cultura y por la identidad del pueblo valenciano", señala.

En definitiva, desde el organismo provincial aclaran que, después de estas obras, "queremos que los aficionados digan que fue una etapa de estabilidad, de grandes carteles, de buena gestión y de orgullo. Que cuando vengan figuras del toreo o grandes eventos musicales, València esté siempre en el calendario imprescindible. Cuando una institución histórica empieza a deteriorarse, no solo se deteriora el edificio; se deteriora el mensaje que lanzas como administración. Nosotros decidimos que ese mensaje tenía que cambiar. Que la plaza debía estar a la altura de la provincia que representa y rehabilitarla era una obligación moral y política".

La Diputación de València anunció que la plaza de toros de Valencia saldrá a concurso en 2027, después de que solamente haya ejecutado una de las tres prórrogas anuales del contrato suscrito con la empresa Espacios Nautalia 360 para organizar la temporada taurina en 2026.

Mompó y los empresarios de la plaza de València junto a los toreros Román, Tomás Rufo, Navalón, Fortes y Víctor Hernández en la presentación de las Fallas / Raquel Abulaila

El nuevo pliego

En ese camino de renovación, trabajan en un nuevo pliego de condiciones para, según aclaran, poner en valor el coso con un proyecto sólido, profesional y con visión internacional "convirtiéndolo en un espacio vivo y dinámico los doce meses del año". El objetivo lo tienen claro: "Queremos una gestión moderna, inspirada en los grandes modelos de entretenimiento del mundo. Nos fijamos en los modelos de gestión de Estados Unidos, los auténticos reyes del espectáculo y la experiencia del espectador", declara.

Sobre todo, con especial atención al aficionado/espectador, con comodidad, accesos y servicios, además de la programación y la explotación del recinto con un uso intensivo del espacio con eventos al año de distintos formatos: "La plaza debe ser excelencia en la temporada taurina y excelencia en todo lo demás: cultura, música, eventos corporativos, congresos. Queremos gestores que entiendan que esta plaza no es solo un negocio, sino una institución

En ese sentido, ¿el futuro de la plaza de toros debe ir unido a la producción de conciertos? "La plaza tiene que ser un motor económico y cultural para la ciudad y para la provincia. Y sí, debe ir unida a conciertos, grandes espectáculos, foros empresariales y eventos culturales. Siempre respetando su identidad, pero aprovechando todo su potencial. Si conseguimos que la plaza esté activa todo el año, estaremos generando empleo, atrayendo visitantes y consolidando a Valencia como una referencia nacional en ocio y cultura. La clave es sencilla: tradición y modernidad no compiten, se complementan".

Noticias relacionadas

La suerte ya está echada. Las obras de la plaza también ya están acabadas y solo falta que salga el toro por los chiqueros para que el toreo se vuelva a celebrar en València.