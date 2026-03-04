Emiliano Osornio, la gran esperanza del toreo en México que debuta en Fallas: "Tener pasión es expresarme con arte"

"Tener pasión es expresarme con arte" condensa con precisión la idea del toreo que proyecta el joven novillero mexicano Emiliano Osornio, quien este martes participó en un encuentro con aficionados en la Flagship Store de Nautalia Viajes en València antes de su debut el próximo domingo en la plaza de toros de València: "Estoy muy ilusionado con mi debut en València. No conocía la plaza ni la ciudad y me han parecido preciosas; además, por su historia y su importancia en el toreo".

Así que su manera de entender el toreo es clara: "Lo intento disfrutar; creo que es lo principal y lo que más me motiva, apasionarme. Cuando uno vive la vida con pasión, la vida tiene arte; y además hay que vivirla con verdad. Así intento que sea mi toreo".

El cartel de Fallas

Sobre el cartel en la Feria de Fallas, en el que también estarán el novillero catalán Mario Vilau y el valenciano Marco Polope, Osornio lo enmarcó en un contexto que trasciende lo estrictamente taurino: "Es un cartel muy bonito porque hay un torero catalán y un torero mexicano: tanto en Cataluña como en México estamos viviendo momentos complicados para la fiesta de los toros. Y, además, hay un torero de la tierra, un valenciano, que cierra una terna atractiva para la afición y en la que habrá mucha competencia".

"La pasión va muy unido al toreo en México, recuerdo una tarde en Aguascalientes que al final de cada tanda veía a la gente de pie y me tiraban sus sombreros", aseguró también el joven apoderado por el maestro Curro Vázquez, quien tampoco faltó a la cita junto a otros toreros valencianos como Vicente Ruiz 'El Soro', Javier Vázquez, Andrés Blanco o Vicente Luis Murcia.

Sus orígenes

Instalado en España desde hace dos temporadas, Osornio aseguró sobre sus orígenes que viene del México profundo: "Mi familia es de campo y se dedica a la charrería, yo nací prácticamente arriba de un caballo”, contó. "En mi casa no había ninguna referencia taurina", subraya, pero recordó que "a los siete años me aficioné en la plaza de mi pueblo" y, desde entonces, "decidí ser torero… sin saber por qué".

Osornio fue uno de los nombres destacados del pasado curso, con triunfos de peso en los que su personalidad y su concepto calaron en los tendidos, sobre todo en plazas como Arnedo, en la que ganó el Zapato de Oro: "Estoy haciendo mucho campo y eso me da seguridad y confianza. Ha sido un invierno con mucha actividad".

La temporada que se abre es, para el torero de Aculco (México), un punto de inflexión y también un premio al camino recorrido. "Estoy muy feliz: tengo cerradas las tardes de Valencia, Sevilla, Nimes y Madrid. Son plazas de máxima exigencia y de muchísimo nivel, pero si las circunstancias se dan, también son plazas que te lo dan todo", subrayó.

Noticias relacionadas

Curro Vázquez

El maestro Curro Vázquez también contó en el acto, tal y como había relatado a Levante-EMV semanas antes, que apostó por Osornio tras el festival de Las Ventas, y después de que su amigo Fernando Pérez Salazar, propietario de la ganadería mexicana de Arroyo Zarco al amparo de su tío don Luis Barroso, le hablara de él años atrás: "Es un torero de muchísima clase. Le pone mucha pasión y tiene mucha elegancia. Además es apasionado y yo he vivido muchas cosas bonitas en México. Tuve claro que quería iniciar un proyecto con él", sentenció.