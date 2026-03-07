Curro Vázquez y Osornio, unidos por una misma filosofía del toreo: "Busco la pureza"

"Cuando un torero pega veinte muletazos, la plaza de València se vuelca", son palabras del maestro Curro Vázquez. Solo ver cómo se echa la manzanilla en la cafetería del hotel Estimar de València ya denota diferencia. La distinción que ejercen sus muñecas en el movimiento de echar el agua hirviendo (y delante del toro) a la taza ya lo define.

Curro conservaba intacto un poder seductor y habla muy despacio, tras haber sabido lograr la serenidad, su paz definitiva en el histórico festival del 12-O en Las Ventas, a la que volvió a torear con 74 años. Y sin perder esa torería en su palabra ni en sus gestos, que es como una garantía de su esencia para toda la vida.

"Su concepto va a gustar"

Ahora acompaña como apoderado a Emiliano Osornio, novillero mexicano de 22 años que debuta este domingo en València. La primera vez que llegó a España tenía 15 y apenas estuvo tres meses en la escuela del Yiyo, en Madrid: "Su concepto va a gustar mucho. Yo conozco a la afición de aquí y va a ser un tipo de torero que encaje", insiste el maestro.

"València es el comienzo de un año muy bonito, es un sueño estar en Fallas", destaca Osornio. Pero, ¿qué tipo de torero verá la afición?, preguntamos: "Un torero con una filosofía, un concepto en definitiva que siempre busca la pureza".

La pureza, tan inmensa y tan reconocible, es para Osornio la misma personalidad: "Creo que es un conjunto de la entrega y del toreo… De torear con el medio pecho, con la panza de la muleta y de llevar detrás de la cadera la embestida. Me gusta que la gente sienta al verme torear, que lo disfruten y se apasionen. Hay muchos tipos de toreo. Hay algunos que te hacen pasar miedo en la plaza, una sensación que no me gusta… Quiero que la gente se vaya de la plaza feliz, emocionada y contenta".

El joven mexicano Emiliano Osornio, este martes en València. / Miguel Ángel Montesinos

Bienvenida, Ordóñez y Ortega

El maestro Curro entra en la conversación: "Sí, la pureza es la entrega y la pasión de lo que se transmite al tendido... Pero hay otros toreros que sienten la pureza arrimándose mucho al toro o haciéndose daño muy cerca de los pitones... cada uno la siente a su manera. El concepto mío es torear asentado, con el pecho delante y cargar la suerte".

Preguntamos de qué toreros hablan entre ellos: "De los mismos en los que yo me fijaba: Antonio Bienvenida, Antonio Ordóñez y Rafael Ortega, esa línea del toreo puro". Pero también comentan que hay muchos más de los que encajan con su forma de torear: "También hablamos mucho de Manolete... de Lorenzo Garza, de El Calesero, de Cagancho... toreros que traté siendo un chaval a los que escuchaba y veía en algún tentadero".

"El toreo es sentimiento, arrebato, arte. Por eso hay que hacer las cosas despacio, con naturalidad", le dijo precisamente Cagancho a un jovencísmo Curro Vázquez en México.

Lo que más le llamó la atención a Osornio de Curro Vázquez fue su forma de mentalizarse para afrontar el festival del 12 de octubre de Las Ventas: "Hoy en día, creo que los toreros caen mucho en la preparación física. Evidentemente, hay que estar fuerte, sano y cuidarse. Pero lo primero que hacía era intentar tener en la cabeza el toreo, caminar y hablar... Calidad más que cantidad en los entrenamientos".

"Una lección de vida"

"No le recomiendo a nadie torear con 74 años… Mis hijos que no querían y luego estaban entusiasmados. Creo que les valdrá como lección de vida, sobre todo, por la dignidad y el amor propio que intenté proyectar en mi preparación y en esa mañana", rememora el maestro.

Para ambos, hablar de toros es tan importante como torear de salón. Curro Vázquez lo había aprendido amparado en la familia Dominguín y ahora se lo traslada al joven mexicano. Con todos esos mimbres, Osornio es un auténtico privilegiado y tiene en sus manos ser un torero de futuro. También con el objetivo de recuperar la tauromaquia en México: "Es nuestro objetivo".