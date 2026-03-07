Israel Guirao confirma las expectativas en la Feria de Fallas

Israel Guirao confirmó las expectativas que había levantado en su presentación en la plaza de València porque es un novillero al que se le apreció una buena evolución desde sus últimas comparecencias, donde su nombre ha alzado el vuelo.

El nuevo torero de Mislata demostró, en el tercero de la tarde, que puede funcionar en el toreo por la solvencia e inteligencia que desplegó en una faena que creció en intensidad y más aún cuando Guirao alivió al novillo de Jovani ligeramente a la salida de cada muletazo.

Con momentos más profundos que otros, pero siempre intentando hacer todo despacio y medido, y con un final de cercanías y de pases cambiados por la espalda, con el animal en tablas, acabó de convencer. Dejó una estocada casi entera y paseó una oreja (con petición de la segunda) después también de un buen puntillazo de Sergio El Pisa.

La novillada de Aída Jovani -y su gran padre Pedro- fue interesantísima por la variedad de ejemplares que echó, algunos más fáciles y otros menos, pero todos ofrecieron posibilidades y marcaron una buena evolución dentro de esta divisa de la tierra, situada en Sant Mateu.

Los naturales de Daniel García

La otra grata impresión de la tarde la causó, en el sexto, Daniel García, de Madrid y acompañado por su maestro Fernando Robleño como gran director de escuela taurina, frente a un también buen ejemplar de Aída Jovani. Todo lo que se le hizo tuvo importancia por su punto de castita.

El joven practicó un toreo de pasmosa quietud muleta en mano y se preocupó por alargar las embestidas para, con seguridad, acabar de convencer al eral para que se le entregara. Dió una vuelta al ruedo tras errar con el acero. Hubo una serie extraordinaria al natural.

Lo demás fue poco reseñable aunque, como decimos, hubo buena materia prima para triunfar.

El también debutante Hugo Masía tuvo un ejemplar con un gran pitón izquierdo, pero no acabó acoplarse a él. El de Algemesí anduvo dispuesto, pero se complicó con los aceros y escuchó un aviso.

El francés Clovis dejó un gran tercio de banderillas frente a un novillo más agarrado al piso, pero que tuvo su fondo. Con gusto al natural, se lio con la espada y con el descabello.

El primer novillo fue repetidor, con gran fijeza y prontitud. Alejandro González, de Albacete, anduvo muy voluntarioso con un novillo que ofreció mayores posibilidades y que fue ovacionado en el arrastre.

La nueva ilusión

Templado anduvo el novillero de Castellón, Ian Bermejo, con otro ejemplar que se desplazó y que por el derecho sí repitió, aunque con mayor brusquedad que sus hermanos. Faena larga que aguantó el ejemplar de Jovani. Escuchó un aviso.

Noticias relacionadas

La afición salió de la plaza fría por la tremenda humedad que se vivió pero hablando con ilusión de la nueva promesa: Israel Guirao. Y eso es lo que verdaderamente cuenta.