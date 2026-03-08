Levante-EMV recupera las tertulias taurinas en la Feria de Fallas

Levante-EMV refuerza su apuesta con el mundo del toro y recupera las tertulias taurinas durante la Feria de Fallas. La terraza del hotel ESTIMAR Valencia (C. del Pintor Sorolla, 17) contará con el análisis de lo sucedido y los protagonistas del ciclo que se desarrollará en la plaza de toros de València desde ayer sábado 7 hasta el jueves 19 de marzo.

Las tertulias se celebrarán los días 16, 17 y 18 de marzo a partir de las 12.00 horas, en un horario pensado para acompañar el aperitivo. El encuentro incluirá un pequeño aperitivo acompañado de refrescos y cerveza.

Punto de encuentro

Será un espacio de conversación moderado por el periodista y crítico taurino de Levante-EMV, Jaime Roch, y abierto al público hasta completar aforo concebido como un punto de encuentro para aficionados, profesionales y curiosos interesados en el mundo del toro. Durante el acto se abordarán algunos de los asuntos más destacados de la actualidad de la feria, al tiempo que se pondrá el foco en la tradición taurina vinculada históricamente a las Fallas de València, una relación que forma parte de la identidad cultural y festiva de la ciudad.

La cita pretende propiciar un diálogo cercano y abierto en torno al presente y al legado de la tauromaquia en el contexto fallero, con especial atención a su arraigo social, su evolución y su papel dentro del calendario festivo. Todo ello en un formato participativo, pensado para acercar al público las claves de la feria y el peso que la tradición taurina mantiene durante estos días.

La terraza del hotel ESTIMAR Valencia / Levante-EMV

'Tras la gloria del toro Escondido'

El lunes 16 se inaugurará el ciclo con la presencia de Joan Carles Martí, director de Levante-EMV; Nora García, directora de ESTIMAR Valencia; el torero valenciano Román Collado; y el ganadero Santiago Domecq bajo el título 'Tras la gloria del toro Escondido'. El encuentro analizará una de las grandes historias recientes del campo bravo, un toro que ha dejado huella en los aficionados del coso de la calle Xàtiva y que se indultó en la Feria de Julio del 2024 a cargo de Román gracias a la excelencia de su bravura.

El propietaro nos adelantará que el ejemplar ya ha sido padre en la finca ‘Garcisobaco’ del Parque Natural de los Alcornocales, situada en Jerez de la Frontera, cuál es la procedencia de su familia y cómo es la corrida que lidiará el martes 17 en Fallas, día que regresa tras aquella histórica jornada. Por su parte, el torero valenciano también analizará su actuación en València ante toros de La Quinta.

'El futuro del toreo en València'

El martes 17 de marzo será el turno del torero Samuel Navalón y el ganadero Pedro Jovani, protagonistas de la charla 'El futuro del toreo en València', una conversación que abordará el relevo generacional, las expectativas de los jóvenes toreros y nuevas ganaderías de la Comunitat Valenciana y el porvenir de la tauromaquia en un momento clave para su proyección.

Navalón contará sus sensaciones después de su reaparición en València el sábado 14 de marzo tras recuperarse de su gravísima cornada en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí. Una tarde junto a Andrés Roca Rey y Alejandro Talavante frente a toros de Victoriano del Río que colgó el 'No hay billetes' un mes antes de la fecha del festejo. El ganadero Pedro Jovani, que lidia bajo el nombre de su hija Aida, ha sido el encargado de abrir la Feria de Fallas tras ocho meses sin toros en València y relatará en primera persona cómo ha vivido una cita marcada por la responsabilidad, la expectación y el significado de devolver la actividad taurina a la plaza, además de su compromiso también la Madgalena de Castellón.

'Memoria de lo que fuimos'

El ciclo concluirá el miércoles 18 de marzo con el matador de toros Julián García y el bandillero José Luis Villaverde en la tertulia 'Memoria de lo que fuimos', una propuesta de carácter más evocador con la que se buscará recuperar la memoria taurina, revisar su legado y reflexionar sobre la evolución de una tradición profundamente ligada a la historia festiva de la ciudad.

En conjunto, estas tres citas que impulsan conjuntamente Levante-EMV y el hotel ESTIMAR Valencia aspiran a convertir las mañanas falleras en un espacio de análisis y debate en torno a la cultura taurina.