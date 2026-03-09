Feria de Fallas 2026 en València: Todos los matadores (incluido Roca Rey) y los días que torearán en la plaza de toros

La programación taurina anunciada para la Feria de Fallas 2026, que ya está en la calle tras la presentación celebrada en un acto en el Centre Cultural La Beneficiència de València , cuenta con seis corridas de toros, dos novilladas con picadores, un festejo de rejones y una novillada sin picadores, además de dos citas de festejo popular que completan la oferta pensada por Espacios Nautalia 360 en València.

El coso de la calle Xàtiva se reabrirá el sábado 7 de marzo a las 17.00 horas con una novillada sin picadores tras ocho meses de parón forzoso por las obras de iluminación en la que se lidiarán novillos de Aida Jovani para un cartel en el que estarán los valencianos Israel Guirao y Hugo Masiá, además de Alejandro González, Ian Bermejo, Clovis y Daniel García.

Al día siguiente, el domingo 8 de marzo (17:00), tendrá lugar la primera novillada con picadores del serial, con novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Mario Vilau y el valenciano de Torrent, Marco Polope.

El torero valenciano Román Collado da la vuelta al ruedo el día de San José del año pasado. / Germán Caballero

La Quinta, primera corrida

El apartado de las corridas de toros de las Fallas de València 2026 tendrá su primer plato fuerte el viernes 13 de marzo con la ganadería de La Quinta para Fortes, Román y David de Miranda. El sábado 14 de marzo, uno de los carteles estella, reunirá frente a un encierro de Victoriano del Río a Alejandro Talavante, Roca Rey y el valenciano Samuel Navalón, quien reaparecerá en València tras recuperarse de su gravísima cornada en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí.

La doble cita del domingo 15

La jornada del domingo 15 de marzo se desdoblará con doble cita en la plaza de toros de València: por la mañana, a las 12 horas, se celebrará el festejo de rejones con toros de María Guiomar Cortés de Moura para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens; y por la tarde, a las 17 horas, volverán las corridas de toros con toros de Jandilla para un cartel compuesto por Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado.

Víctor Hernández, un torero de ilusionante futuro, estará en Fallas / EFE

La recta final

El pulso diario de los toros en València se mantendrá con una novillada con picadores el lunes 16 de marzo, con novillos de Fuente Ymbro para el joven de Algemesí, Juan Alberto Torrijos; Julio Méndez y Julio Norte. El martes 17 volverán las corridas de toros y se lidiarán ejemplares de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, Víctor Hernández y Marco Pérez. El miércoles 18 se celebrará un mano a mano entre Borja Jiménez y Tomás Rufo, con toros de Domingo Hernández. Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega cerrarán la Feria de Fallas el jueves 19 de marzo con toros de Núñez del Cuvillo.

'Bous al carrer'

A estos espectáculos se suman dos festejos populares de 'bous al carrer' como un concurso de recortadores a celebrar el sábado 14 de marzo (11 horas) y La Nit del Foc y vacas falleras la noche del mismo sábado 14 (22 horas).

Todos los carteles de la Feria de Fallas 2026 en València

Sábado 7 marzo. Novillada sin picadores. Novillos de Aida Jovani para Alejandro González, Ian Bermejo, Israel Guirao, Clovis, Hugo Masiá y Daniel García.

Domingo 8 marzo. Novillada con picadores. Novillos de Talavante para Emiliano Osornio, Mario Vilau y Marco Polope.

Viernes 13 marzo. Corrida de Toros. Toros de La Quinta para Fortes, Román y David de Miranda

Sábado 14 marzo. Corrida de Toros. Toros de Victoriano del Río / Toros de Cortés para Alejandro Talavante, Roca Rey y Samuel Navalón

Domingo 15 marzo (12 horas). Corrida de Rejones. Toros de María Guiomar Cortés de Moura para Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicens

Domingo 15 marzo. Toros de Jandilla para Sebastián Castella, José María Manzanares y Pablo Aguado.

Lunes 16 marzo. Novillada con picadores. Novillos de Fuente Ymbro para Juan Alberto Torrijos, Julio Méndez y Julio Norte.

Martes 17 marzo. Corrida de Toros. Toros de Santiago Domecq para Miguel Ángel Perera, Víctor Hernández y Marco Pérez.

Miércoles 18 marzo. Corrida de Toros. Toros de Domingo Hernández para Borja Jiménez y Tomás Rufo en mano a mano. Sobresaliente: Álvaro de la Calle

Jueves 19 marzo. Corrida de toros. Toros de Núñez del Cuvillo para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Juan Ortega.