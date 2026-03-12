La Quinta, ganadería de encastada solera, abre la Feria de Fallas: "Llevamos la cabeza de camada a València"

La ganadería de La Quinta abre las corridas de toros del primer gran acontecimiento anual en el planeta taurino: la Feria de Fallas, la cita que nadie quiere perderse. El próximo viernes, la divisa que abandera el encaste Santa Coloma, una de las más bravas del panorama ganadero, regresa a la palza de toros de València tras la apoteosis de bravura y emoción delante del rey Felipe VI que se vivió el día de San José del año pasado.

La familia Martínez-Conradi, Álvaro y sus hijos Álvaro y Pepe, vive ilusionada las horas previas al festejo de este viernes, con Fortes, el valenciano Román Collado y David de Miranda en el cartel, pero con la lógica carga de responsabilidad de volver a València: "Tenemos mucha ilusión y en la corrida que llevamos van toros de familias que no suelen fallar, que nos gustan a todos", asegura, sin desevalar más, Álvaro Martínez-Conradi hijo desde la finca 'Fuente La Higuera', situada en Palma del Río, entre Córdoba y Sevilla, a escasos kilómetros del espacio natural protegido de Hornachuelos.

Los toros reseñados

Los toros, de imponente lámina y extraordinaria belleza, plenamente en el tipo de la casa, con hechuras muy buenas y caras muy bien colocadas, ya están aprobados tras el primer reconocimiento veterinario y esperan su lidia en los corrales del coso de la calle Xàtiva. Los ejemplares reseñados son 'Corbatillo', número 6; 'Numantino', número 74; 'Cuarterón', número 84; 'Cartujano', número 88; 'Ibarreño', número 32; y 'Comadrejo', número 16.

El ganadero no duda en manifestar que le "encanta" la terna que se enfrentará a sus seis toros: "Son tres toreros jóvenes, pero cuajados, con un punto de madurez en su trayectoria que todavía tienen mucho que decir. Estoy seguro de que no se dejarán nada dentro".

Los toros de La Quinta reseñados para su regreso a la Feria de Fallas / Levante-EMV

"Seguramente lidiemos tres toros cinqueños de mucha seriedad y otros tres cuatreños que son la cabeza de camada", explica el ganadero. En sus palabras, el encierro es "armónico, igualado para que cumpla las expectativas de los aficionados porque tiene mucho trabajo detrás de nuestro equipo en el campo, de los mayorales, vaqueros... Además, la corrida tiene un punto de mayor presencia que la que llevamos el año pasado".

Sobre la preparación de los animales y si este invierno tan marcado por intensas lluvias, con precipitaciones persistentes en buena parte de la temporada, les ha afectado, Álvaro Martínez-Conradi reitera en que confía "en el trabajo que ha hecho su equipo en el campo" y que "no hay excusas" porque "los vaqueros han estado muy pendiente de ellos y no han perdido un día de piensos ni preparación. En cuanto paraba un poco la lluvia, salían a darles de comer por la mañana y por la tarde. Los toros van muy bien preparados, aunque han pasado mucho tiempo en el barro tras las fuertes lluvias de este invierno". También señala que en 20 días de lluvias han caído unos 650 litros, lo que cae en todo un año bueno en su finca.

El recuerdo de 'Famoso'

La temporada pasada, sobresalió especialmente el quinto de la tarde, premiado con una aclamada vuelta al ruedo. De nombre 'Famoso', número 35, cárdeno oscuro, nacido en octubre de 2020 y con 555 kilos, dejó la impronta de su bravura. En varas protagonizó un tercio memorable, con Francisco Ponz 'Puchano' señalando dos puyazos de enorme emoción: el animal se arrancó desde la boca de riego hasta el peto, humillado y con una intensidad soberbia. Su pelea fue encastada y vibrante, acudiendo de largo y con alegría. Después, en la muleta de Román, mantuvo su calidad, repitiendo con clase y transmisión hasta vender muy cara su vida.

Los toros de La Quinta reseñados para su regreso a la Feria de Fallas / Levante-EMV

El concepto de bravura

Para la familia Martínez-Conradi, que constituye hoy el principal baluarte de la rama Buendía dentro del encaste Santa Coloma, la bravura -aseguran- es "muy difícil de definir porque hay que medirla según cada encaste, cada personalidad".

Un concepto que tiene que ver con conocerse a uno mismo como ganadero y con explicarse desde la sensibilidad y la emoción: "Tiene muchos matices, pero cuenta mayoritariamente con cuatro virtudes como son la fijeza, la acometividad, la duración y la entrega. Cuando un toro reúne alguna de ellas, es un buen toro; si las reúne todas, es un grandioso toro… Nosotros buscamos un toro con ese punto de fiereza que lo hace diferente, pero necesitamos que los toreros le haga las cosas muy bien", concluye.

Torear bien y saber hablar bien de toros son, en el fondo, una expresión de elegancia cultural. Incluso saber picar, como hace Pepe. La familia Martínez-Conradi regresa con honores a València. Es La Quinta, palabras mayores.

La Quinta resucita a Ginés Marín en la Feria de la Magdalena de Castellón. / Jordi Juárez