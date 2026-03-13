Román y su nueva mirada al toreo: "Luis Bolívar me ha renovado como torero"

"Me encanta, me encanta", dice Román, con su espontaneidad habitual, tras escuchar la mascletà en el balcón fallero de Levante-EMV. La pólvora nos parece que es la matriz que acaba desarrollando en todo su toreo, consecuencia de toda una trayectoria que ahora ha adoptado especial significación tras su nuevo apoderamiento junto al también torero Luis Bolívar.

En la plaza del Ayuntamiento de València lo reconocen algunos aficionados y se hacen fotos con él: "¡Qué delgado estás!", le dicen. Señal inequívoca de su intensa preparación, con dos tentaderos al menos a la semana y muchas horas de toreo de salón con su nuevo maestro, preocupación retórica para avanzar en su carrera: "Bolívar me insiste mucho en torear con las muñecas". Viste con un estilo urbano, desenfadado, rematado con unas zapatillas de trail, ahora tan de moda en el outfit. Pero en su forma de hablar y de sentir sale el torero. Los toros de La Quinta le esperan esta tarde en la plaza de toros de València.

¿Cómo afronta la tarde del viernes en la Feria de Fallas?

La afronto con mucha ilusión pero, sobre todo, espero que la afición vea un avance en mi toreo. Se va a notar el trabajo de este invierno y el nuevo apoderamiento con Luis Bolívar porque yo ya lo estoy notando en el campo.

¿Cómo definiría ese avance?

La evolución parte de tener al lado a una persona a la que respeto tantísimo como es Luis Bolívar, que me está aportando mucho, sobre todo, en el tema de torear con las muñecas.

"Que mi toreo no sea tan físico, sino que fluya..."

¿Cómo se hace eso?

Olvidarme del palillo, de los toques, como decía, de torear mucho más con las muñecas, con los vuelos y olvidarme del cuerpo. En definitiva, que mi toreo no sea tan físico, sino que fluya... para irme detrás de cada embestida y que no sea tan forzado, como podía serlo antes.

¿Y cómo se traducen esas sensaciones en las embestidas?

Soy un torero que me gusta mucho darle distancia a los toros, pero abuso un poco del toque y del palillo… A los animales hay que enseñarles a embestir y si se le hacen las cosas bien, suelen ser agradecidos, sacan mejor fondo, sacan su parte buena, digamos.

¿Qué es en lo que más le insiste ahora Bolívar?

Me ha cambiado por completo la forma de torear de salón y, por lo tanto, me ha renovado como torero. Ahora solo intento torear con la muñeca.

Entiendo.

Tanto con el capote como con la muleta, me coloco con el compás muy cerrado y con la muleta y la mano pegada al cuerpo e intento torear con las muñecas. Es casi irreal, pero ojalá salga algún día en la plaza porque en el campo, de repente, pego muletazos como los que estoy haciendo ahora de salón. Así que estoy muy ilusionado.

El banderillero César Fernández, el torero Román Collado y el mozo de espadas, Louis Courtial; junto al crítico taurino de Levante-EMV, Jaime Roch, tras la mascletà / JM LOPEZ

Entonces, ¿hay un nuevo Román?

Román es Román, mi esencia. No quiero cambiar… con ese desparpajo que me caracteriza y espero que el que venga a la plaza, jamás se aburra pero, claro, eso no quita que vaya profundizando en mi toreo.

Su esencia… tan valenciana, ¿no?

Podríamos decir que sí porque el valenciano tiene una cercanía única. Enseguida se nos ve porque tenemos una personalidad muy marcada y, al final, se torea como se es.

¿Cómo surge la relación de apoderamiento con Bolívar?

En un tentadero en casa de Victorino. Tenía varias propuestas de apoderamiento, incluso algunas sí me podían convencer. Pero quería una persona que me aportase de verdad.

¿Un torero?

Sí, claro, salvo Santiago López, no había tenido un apoderado que hubiera sido matador de toros, un maestro que creo que todos los grandes toreros han tenido. Luis conoce mucho lo de Victorino Martín y antes de lidiar la corrida de la Feria de Otoño, me fui a entrenar con él días sueltos. Habíamos toreado juntos en Cali y teníamos cierta relación.

"Torear más con la palma, más los vuelos..."

¿Y ahí empezáis a entrenar juntos?

Sí, me hizo hincapié en torear más con la palma, más los vuelos. Con el objetivo de que el toro se empape un poquito más… Bolívar me ha inculcado matices que él mismo ha experimentado a lo largo de los años. Además, estamos machacando muchísimo el carretón. Jamás he entrado al carretón tanto como ahora.

Torea la gandería de La Quinta en Fallas

A Bolívar lo que más le gusta es Santa Coloma. Siempre dice que como ese tipo de toro no ha visto nada, que es un toro que muchas veces se aburre, dura poquito y hay que empaparlo mucho en la muleta. Sin pegarle toques, pero tiene que venir enganchado para meterlo, para que coja celo.

¿Y cómo es volver a València?

Es volver a casa porque me siento orgulloso de ser un torero valenciano. Es una plaza que me pesa mucho, pero cada vez la disfruto más y cada vez siento más el cariño de la gente. Regreso tras cuatro puertas grandes seguidas, incluida la del festival de la dana. Presiento que la gente tiene ganas de toros tras ocho meses con la plaza cerrada.

La tarde del año pasado, también con La Quinta, no fue fácil.

Me siento muy orgulloso de la tarde. La vi televisada hace poco y me encantó… es verdad que no cuajé un toro de principio a fin, pero eché la tarde hacia delante, que no era nada fácil tras la cogida a Borja Jiménez. Me sobrepuse porque soy torero y esta profesión te enseña a superar las circunstancias, a sobreponerte frente a los problemas.

¿Sigue con el coach?

No, ahora voy una vez a la semana a un psicólogo que me ayuda a tener los pies en la tierra.

Sevilla y Madrid en el horizonte…

Gracias a Dios tengo una temporada preciosa, como hacía mucho tiempo que no la tenía. Estoy feliz, tranquilo y espero estar a la altura.