Samuel Navalón, el torero que buscamos

La tarde estaba para él. O mejor dicho, era para él tras salvar la vida después de la gravísima cornada en el cuello sufrida en Algemesí. Era su día, su reaparición tras aquel terror vivido y sentido por todos y su debut en la plaza de su tierra. Era el escenario y también el cartel de la feria, con la presencia de dos figuras, especialmente de Andrés Roca Rey por elegirlo para conformar la terna. Dios o, llámenlo como quieran, las cosas del destino, por aquello de las equivalencias con los misterios de la propia vida, al fin, le sonrío.

Y acompañado de la vorágine de una tarde de toros en València, con el ‘No hay billetes’ en las taquillas, los buenos bajíos y la reventa a precios desorbitados y casi sin poder conseguir boleto. En definitiva, el gozo alto de la ilusión por el toreo que, afortunadamente, al final del festejo se materializó: València tiene un nuevo torero con Samuel Navalón, nacido en Ayora. Pero un torero sin fábulas, de los buenos, uno que puede llegar a ser además figura y que la afición valenciana estaba esperando durante este tiempo. Había expectación para verle y no defraudó. La ovación que le tributaron tras romper el paseíllo fue un ejemplo.

Así que Navalón llegó y rompió la feria. No contra pronóstico, porque su reciente trayectoria le señalaba como un caballo ganador. Demostró que no le pesó la tarde en absoluto, fresco de ideas, ambicioso, asentando y queriendo torear de verdad en todo momento, sin efectismo. Por el palo de lo clásico en el toreo, que es como se han hecho ricos aquí toda la vida: parar, templar y mandar sobre las embestidas. Qué fácil decirlo y qué difícil es hacerlo.

Precisamente por eso, la tarde fue magistral. Por tensa e intensa. La emoción, el rito del toreo celebrado. Porque Navalón estuvo soberbio en su lote. La tarde que echó, tan celebrada desde el tendido, fue de cuatro orejas -pocos debuts han sido tan redondos como el del joven de apenas 21 años nacido en Ayora-, pero solamente paseó una de cada toro por la maldita espada.

Las dos faenas, al tercero y al sexto toro, tuvieron, como decía, impecable redondez por su encaje y ligazón consentida a cada embestida.

La vuelta al ruedo

A su primero, ‘Casero’ de nombre, número 59, le premiaron con la vuelta al ruedo, justificada recompensa a un buen encierro de Victoriano del Río, casa matriz de bravura en tantas ganaderías de la actualidad. Ese toro, que Navalón brindó al equipo médico que le salvó la vida en Algemesí, fue bravo, con hasta tres puyazos, un último bastante largo. Tampoco faltó la diana floreada del maestro Vicente Ruiz ‘El Soro’ y arrancó su labor de forma explosiva, con carácter, sin dejarse nada dentro: dos pases cambiados por la espalda acompañados de la gran transmisión del ejemplar, que acabó por romper a embestir con profundidad por ambos pitones, especialmente por el derecho, y también tremendamente codicioso y con entrega.

El valenciano le aguantó el galope y lo cuajó en una faena de dos tiempos: primero de apostar por la distancia y luego, con el acorte encimista, encima de los pitones. Paseó una oreja de ley, de las que en otro tiempo valían y tenían pasaporte para las ferias, no como ahora.

Puerta grande para Navalón en la Feria de Fallas / Eduardo Ripoll

Quizá, su faena más cuajada fue al sexto, otro buen ejemplar de Victoriano del Río que recibió en la puerta de chiqueros y que también empujó en el caballo, aunque lo cuidó en el segundo encuentro.

El animal era largo como un tren de mercancías, amplio de caja, cuajado, rozando los 600 kilos. Le hizo un quite variado entre chicuelinas y tafalleras, el banderillero Curro Javier puso la plaza en pie con dos pares extraordinarios -tan buenos que le tiraron hasta los sombreros de las barreras- y Navalón brindó al público. La montera cayó boca arriba -señal de supersticiones-, pero qué más daba, ahí estaba el joven de Ayora para torear poderoso, con la muleta presentada delante, tirar de él con pulso, en un toreo en redondo macizo, reduciendo la velocidad de la embestida y de mucho calado, como también lo fueron algunos naturales puros y muy embraguetados.

Las luquesinas finales ajustadísimas, también unas bernadinas encendieron los tendidos en la locura absoluta. El corazón volvía a estar encogido, las emociones por las nubes y la grandeza del toreo, de nuevo, proyectada sobre el ruedo. Otra estocada previo pinchazo puso la oreja que le abría la puerta grande.

Roca Rey demostró su capacidad de gobierno, de feudo y delante del toro, en el segundo de la tarde en una labor de arrestos, valor y también toreo al natural. La espada se llevó las orejas. En su otro oponente, que sí se movió en los primeros tercios, poco pudo hacer.

Talavante, injustificado

Alejandro Talavante debió experimentar la desesperación del que vive, ahora justamente, amenazada su supervivencia en el toreo. En sus dos toros anduvo mohíno y como desnortado. Porque su lote no fue malo, especialmente el cuarto, y no lo quiso ver. O entender. Debe pensar pronto en la retirada. Y lo peor es que volverá a hacer el paseíllo en la plaza de València el día 19, de manera injustificada, como él mismo se encargó ya de demostrar ayer.

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Pero la afición salió entusiasmada: “València tiene torero”, gritaba llenos de razón. En un tiempo hostil, asfixiados de consignas en contra de los toros, de graves quebrantos culturales para la fiesta que se acentúa con el pasotismo de un sistema caduco de dentro, asistir a un debut como el de Samuel Navalón otorgaba al espectador una peculiar imagen de bandera de la transgresión, porque el toreo es una especie de saludable militancia porque no hay mejor defensa que esta: la bravura y el toreo.