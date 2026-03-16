El ganadero Santiago Domecq abre las tertulias taurinas de Levante-EMV

La terraza del hotel ESTIMAR Valencia (C. del Pintor Sorolla, 17) contará a partir de esta mañana a las 12 horas con una serie de encuentros para aficionados, profesionales y curiosos interesados en el mundo del toro.

Hoy, el ganadero Santiago Domecq propiciará un diálogo abierto a todo el mundo moderado por el periodista y crítico taurino de Levante-EMV, Jaime Roch.

Bajo el título ‘Tras la gloria del toro Escondido’, el encuentro analizará una de las grandes historias recientes del campo bravo, un toro que ha dejado huella en los aficionados del coso de la calle Xàtiva y que se indultó en la Feria de Julio del 2024 a cargo de Román gracias a la excelencia de su bravura.

El propietaro nos adelantará que el ejemplar ya ha sido padre en la finca ‘Garcisobaco’ del Parque Natural de los Alcornocales, situada en Jerez de la Frontera, cuál es la procedencia de su familia y cómo es la corrida que lidiará el martes 17 en Fallas, día que regresa tras aquella histórica jornada.

El acto inaugural del ciclo contará también con la presencia de Joan Carles Martí, director de Levante-EMV.

El martes 17 de marzo será el turno del torero Samuel Navalón, el primer gran triunfador de la Feria de Fallas, y el ganadero Pedro Jovani, protagonistas de la charla ‘El futuro del toreo en València’, una conversación que abordará el relevo generacional, las expectativas de los jóvenes toreros y nuevas ganaderías de la Comunitat Valenciana y el porvenir de la tauromaquia en un momento clave para su proyección. Navalón contará sus sensaciones después de su reaparición en València el pasado sábado tras recuperarse de su gravísima cornada en el cuello sufrida en la plaza de toros de Algemesí.

Cartel de las tertulias taurinas en el hotel Estimar Valencia / Levante-EMV

El ciclo concluirá el miércoles 18 de marzo con el matador de toros Julián García y el bandillero José Luis Villaverde en la tertulia ‘Memoria de lo que fuimos’, una propuesta de carácter más evocador con la que se buscará recuperar la memoria taurina, revisar su legado y reflexionar sobre la evolución de una tradición profundamente ligada a la historia festiva de la ciudad.

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En conjunto, estas tres citas que impulsa Levante-EMV en el hotel ESTIMAR Valencia aspiran a convertir las mañanas falleras en un espacio de análisis y debate en torno a la cultura taurina.