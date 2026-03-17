El misterio de la bravura "sin frenos" de Santiago Domecq: "El toro 'Escondido' fue pura intensidad"

En el universo taurino de Santiago Domecq comparece efectivamente una constante de intrincada y exquisita reflexión, una magistral potencia indagatoria en las contingencias de la embestida de un toro: la bravura suprema entendida como una nueva dimensión simbólica de la expresión del toro: "Escondido fue pura intensidad", destacó el ganadero jerezano en la inauguración de las tertulias taurinas que Levante-EMV ha recuperado durante esta Feria de Fallas en el hotel ESTIMAR Valencia.

Es un paradigma de avidez de conocimiento a través de la selección del animal de lidia -tal y como demostró el criador en la tertulia este lunes- y que es imposible no reconocer por la sugestión múltiple de esa singularidad que puede rondar la hipérbole para definirla, que puede incluso agobiar por su opulencia cuando se está delante, y que de hecho tiene mucho de excéntrica en el ámbito de nuestra cultura taurina.

Nuevo semental

Esa era la bravura que demostró en la muleta de Román el toro «Escondido», herrado con el número 9, negro listón de capa, nacido en septiembre de 2019 y de 545 kilos de peso durante la Feria de Julio del 2024. «Esa bravura la definiría como sin frenos, fue vibrante, con transmisión, con mucha entrega» señala Santi Domecq Martel, joven ganadero, hijo del cuerpo.

«Escondido» se encuentra como semental en la finca ‘Garcisobaco’ de Jerez de la Frontera, situada en el Parque Natural de los Alcornocales, y ya ha padreado durante dos inviernos tras ganarse la vida en el ruedo, aunque en su primer noviembre tuvo algunos problemas en la reproducción que ya han solventado los veterinarios de la casa.

'Escondido' se encuentra como semental en la finca ‘Garcisobaco’ de Jerez de la Frontera / Levante-EMV

Meses duros en el campo

«Ha llovido mucho, han sido meses muy duros en el campo. Ha caído en dos semanas (1.300 litros) lo que suele caer en un año, nuestra finca está muy próxima a Grazalema», señala el propietario.

Hijo de un semental que murió joven, de nombre «Provocador», número 34; y de «Escondida», número 485, el hierro de ese histórico toro indultado vuelve a la plaza de toros de València con varios familiares del propio «Escondido» dentro de la corrida preparada para el 17 de marzo: «No hay ningún hermano directo, pero sí familiares por parte de madre, la genética está ahí. También van de la reata del toro indultado de Dax y de los grandes toros de Sevilla, ‘Anárquico’ (2025) y ‘Diestro’ (2024)».

Digamoslo de una vez por todas y sin ambages: el toro verdaderamente bravo, ese que acude, repite y se crece, no concede tregua. No perdona la colocación deficiente, ni el cite a destiempo, ni la muñeca rígida, ni el paso atrás que delata miedo.

Naturalmente, tras la emoción de la bravura provocada subyace un riguroso peligro. Basta que el torero incurra en el menor error para que ese toro pronto y fijo descubra la burla con la misma prontitud y fijeza.

El ganadero Santiago Domecq inaugura las tertulias taurinas de Levante-EMV en el hotel Estimar Valencia / Fernando Bustamante

Belmonte (otra vez) le dijo a un novillero que iba a debutar en Sevilla: «Dios te libre de un toro bravo». La bravura, cuando es de verdad, multiplica las virtudes… pero también multiplica los errores.

Y la bravura, cuando va acompañada de la nobleza, sí es sinónimo de fijeza, una virtud muy relacionada con otra cualidad: la prontitud. Ciertamente, la prontitud es la más inmediata manifestación de la bravura, la respuesta al cite como un acto reflejo, el valor automático libre de reserva alguna, el ataque como manera de ser, la bravura a flor de piel. En consecuencia, el toro que se lo piense y tardee podrá luego ser bravo pero su bravura está más escondida.

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Como dijo Pepe Alameda, el toreo es un arte de apasionada entrega. Y conviene precisar que por parte de sus dos componentes. En el toro esa apasionada entrega se traduce en prontitud y fijeza, las dos columnas que sostienen el pórtico de la nobleza. Y no hay mayor ejemplo que «Escondido». Larga vida al rey.