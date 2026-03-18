Samuel Navalón, primer nombre propio de la Feria de Fallas: "Me aproximé a torear como deseo"

Samuel Navalón llega puntual a la terraza del hotel Estimar Valencia para participar en las tertulias taurinas que Levante-EMV ha organizado en la Feria de Fallas. La sonrisa no le cabe en la cara, aunque él, por sí mismo, es ya tremendamente alegre. Ahora, tras la tarde del sábado, esa alegría queda definitivamente aquilatada.

Pero es que es el primer gran triunfador del ciclo fallero tras una tarde redonda como torero, con el 'No hay billetes' en el cartel y una puerta grande -con una oreja de cada toro por la maldita espada- en el día de su debut en la plaza de su tierra: "Después de lo vivido tras el percance del cuello, tenía una gran ilusión por esta tarde y, todo hay que decirlo, una responsabilidad enorme por estar en ese cartel. Para mí, este triunfo es una motivación de cara al resto de la temporada, me hace trabajar todavía más si cabe, con más ilusión y con más intensidad".

Su sinceridad

No obstante también hay que subrayar que tras este triunfo, que le inundado el teléfono de llamadas y mensajes, no ha dejado de lado su sinceridad: "Volvería pasar por la dureza que he pasado por vivir tardes así", sentencia.

Las palabras muestran la misma madurez que demostró en una tarde -nada fácil con apenas 21 años- que no le pesó en absoluto. Posee el mismo poso en su palabra, con un proceso de madurez asombrante tras la gravísima cornada que sufrió en Algemesí en el cuello: "Lo mejor es que pude aproximarme a torear como deseo, como lo voy buscando cuando toreo de salón y, sobre todo, sentir he sido yo delante del toro".

Sobre su manera de estar delante del toro, con una faena al sexto que, también para él fue más redonda, recuerda que «hubo momentos en los que reduje la embestida y toreé despacio, que creo que es lo que todos buscamos y lo que a mí me obsesiona".

«El toro mejor para el torero, por ese ritmo tan despacioso que tenía y por cómo se abría y también por lo complejo de cogerle el ritmo a su embestida, fue el sexto, donde creo que el toreo me fluía desde la despaciosidad y desde el compás», reflexiona sobre el último toro de Victoriano del Río.

El ganadero Pedro Jovani junto a los toreros Román y Samuel Navalón, encandilan en las tertulias taurinas de Levante-EMV / Miguel Angel Montesinos

Pero Navalón tiene claro que todavía está por verse su mejor versión: «Tengo mucho más que mostrar y mucho más que demostrarme a mí mismo, sobre todo, por lo que siento que llevo dentro. Ahora lo que más me motiva es aprender y seguir creciendo, superándome cada día y mostrar una versión cada vez mejor».

Chaves Nogales

En varios momentos de la tarde se acordó de algunas lecturas recientes que ha tenido, como el ‘Juan Belmonte, matador de toros’ de Manuel Chaves Nogales: "Esa tarde sentí esa misma pasión que había leído que había esas tardes de triunfo en aquella época del toreo, con Belmonte, salvando las distancias".

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El triunfo, tan anhelado por su alrededor, lo celebró en la habitación del hotel, con sus padres y parte de la cuadrilla: "Lo celebré, pero no lo hice muy largo porque hay que estar preparado para lo que venga", concluye.