Un bravo Samuel Navalón reinó en la Feria de Fallas

Samuel Navalón marcó el ritmo de la Feria de Fallas. Y reinó sobre ellas tras ser declarado triunfador del ciclo y autor de la mejor faena por el jurado taurino de la Diputación.

El torero de 22 años salió disparado de València como un nuevo fenómeno. Lo tenía muy difícil porque su actuación en València el pasado 14 de marzo tenía aroma de examen, con el 'No hay billetes' en el cartel y al lado de la máxima figura actual, Andrés Roca Rey, quien había apostado por él para incluirlo en la terna, como premio tras el ninguneo que había sufrido la temporada pasada por la empresa tras dejarlo fuera de las Fallas.

"Tengo mucho más que mostrar"

Así que aprobar ese examen con nota le ha situado en este inicio de la temporada como un aspirante a la cumbre: "Tengo mucho más que mostrar y mucho más que demostrarme a mí mismo, sobre todo, por lo que siento que llevo dentro. Ahora lo que más me motiva es aprender y seguir creciendo, superándome cada día y mostrar una versión cada vez mejor", aseguró en la primera entrevista que concedió tras su triunfo, a Levante-EMV, después de participar en las tertulias taurinas que Levante-EMV organizó en la Feria de Fallas

La tarde tuvo su alta dimensión, la propia luz de Dios tras regresar a la vida después de la gravísima cornada en el cuello que había sufrido meses antes y el peldaño del sueño luminoso del toreo para convertirse en la esperanza clara de València: "Tenemos torero", gritaba la afición llena de razón mientras era levantado en hombros por la puerta grande tras cuajar un lote bravísmo de Victoriano del Río.

Cuajar, sí, a sus dos toros, porque él ha sido de los pocos toreros, por no decir el único, que ha sido capaz de cuajar con redondez a los dos grandes toros que ha tenido delante, porque ha sido una Feria de Fallas, sobre todo, de grandes toros, con muchísima categoría en sus embestidas.

Miguel Ángel Montesinos

Precisamente por eso fue por lo que el torero de Ayora se ganó el respeto de profesionales, aficionados y taurinos.

Lo más decisivo que mostró Samuel Navalón al toreo, y lo que más le convenía mostrar en estos momentos de su carrera, es su capacidad para triunfar a golpe cantado. Ya lo venía haciendo estas temporadas atrás en plazas como la de Madrid, pero el triunfo de València en el día que se presentó como matador de toros en su tierra tuvo el golpe de la autoridad, de la rotundidad más sustantiva.

Porque Samuel Navalón hizo el toreo en toda su pureza. Por naturales y redondos fundamentalmente. Pero también dio una emocionante dimensión en la corta distancia porque no es corto de repertorio con el capote ni con la muleta. Y con ésta, su técnica es tan depurada, tan poderosa, que empuja, o saber tirar, de las más renuentes, viciadas o cortas embestidas.

Y luego tiene una manera de citar que exige mucho valor, pero que, de manera tan cruzada o tan ceñida da al toreo una cuadratura perfecta y permite una ligazón fuera de lo común, a la par que transmite una enorme emoción a la grada. Ahí nace su pronunciado esencialismo, la solemnidad de su tauromaquia gracias a su más profunda y asentada expresión estética.

Incluso la misma tarde de su reaparición se acordó de Juan Belmonte tras leer días antes la categórica biografía de Chaves Nogales: "Sentí esa misma pasión de esas tardes de triunfo en aquella época del toreo de Belmonte, salvando las distancias", recordaba en aquella entrevista.

Parece bastante previsible que el joven valenciano, de seguir así, se colocará pronto junto a los toreros de cabeza. Y València tiene definitivamente el torero que andaba buscando.

El ganadero Pedro Jovani junto a los toreros Román y Samuel Navalón, encandilan en las tertulias taurinas de Levante-EMV / M.A.Montesinos

El resto de las Fallas

El otro punto positivo del serial fue las grandes entradas que registraron los tendidos, especialmente el fin de semana y el final de ciclo.

El resto de la feria arroja un duro análisis porque, ciertamente, han salido toros, bastantes toros, por los chiqueros de la plaza de toros de València que no han sido cuajados. Hablamos de ejemplares como el de Santiago Domecq, ‘Bravío’ de nombre dentro de una gran corrida; de Jandilla, ‘Artista’ de nombre; Núñez del Cuvillo, ‘Cacarero’ y ‘Cordelero’; o Domingo Hernández, ‘Brazalete’, entre otros dentro de otro gran encierro en Fallas. Sin olvidar la interesante corrida de La Quinta, más allá de polémicas presidenciales más o menos alimentadas e influenciadas.

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Ninguno de ellos fueron verdaderamente aprovechados por esos nuevos toreros que también deben encabezar, junto a Samuel Navalón, el futuro del toreo. Menos mal que está él. Porque el panorama se quedaba aciago.