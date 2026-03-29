El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: "Jandilla no va a volver a lidiar en València"

"Jandilla no va a volver a lidiar en València", sentencia Borja Domecq, ganadero de Jandilla, a Levante-EMV tras los problemas sufridos por la divisa durante los últimos años en la Feria de Fallas. A ese malestar se suma, además, la convicción de que "el tipo de toro de València no está definido", sobre todo, por la ausencia de un "criterio único" en los reconocimientos y señaló también la influencia del juicio dispar de los distintos veterinarios actuantes en cada festejo: "Llevamos una corrida pareja y muy digna para València, pero esa falta de uniformidad acabó generando un caos por el que solo nos aprobaron dos toros en una primera instancia y luego pudimos lidiar tres", aclara, mientras también apunta que veía otras corridas en los corrales de la plaza y eran parecidas a la suya, pero sí se iban a lidiar "y parte de la mía estaba rechazada, al libre albedrío de los veterinarios y la autoridad".

"Sentimos la decisión por la afición de València, que nos tratan maravillosamente y es muy apasionada, pero ha sido una feria muy dura para nosotros, especialmente después de los dos meses de lluvias en el campo, donde ha habido mucho trabajo detrás de todo el equipo de la ganadería Jandilla", manifiesta. ¿Cuánto tiempo va a durar esa decisión?, preguntamos: "Por lo menos, durante todo el año que viene y veremos más adelante el criterio", adelanta Borja Domecq.

El toro 'Artista'

La conversación telefónica venía al hilo del toro 'Artista', número 110 e hijo de vaca 'Artista' tentada en 2016, ejemplar que fue la bravura consumada de Jandilla en la plaza de toros de València durante la pasada Feria de Fallas.

Directamente, fue un animal de una bravura muy singular, cargada de dinamita y de una exigencia tremenda, pero sin fiereza ni descomponerse en ningún momento de la faena de Sebastián Castella, pues mantuvo siempre la cadencia y la pureza de su ritmo. Prontitud, entrega, recorrido, nobleza… rompió definitivamente con la claridad de lo caro.

"Realmente fue un toro muy bravo y muy emotivo, transmitía mucho, su embestida tenía mucha vibración. Por eso, no era fácil estar delante, pesaba en la muleta, porque en las primeras tandas metió la cara muy por abajo, apretando mucho", recuerda.

De pomposa hechura, alto de agujas, estrecho de sienes, era un toro precioso, de expresión muy torera y de los que caben en la muleta, condición que se aprecia el doble cuando se sabe torear. Los viajes por la mano derecha fueron calcos unos de otros, que en eso estribó el gran son del toro. Calidad y cantidad de embestidas; no tanta calidad, pero sí cantidad en los muletazos de Castella.

La embestida tremendamente codiciosa hasta el final del muletazo de 'Artista', toro de Jandilla / Eduardo Ripoll

Cumplió en el caballo y también mostró, de nuevo, su transmisión en el tercio de banderillas antes de romper en la muleta con una embestida tremendamente codiciosa hasta el final de la faena, lo que definió a la perfección su bravura, de una viveza muy particular.

Lustroso, lomudo, con cuello, de 550 kilos, al toro 'Artista' sí lo podríamos definir por sus hechuras -y morfología completa- como el toro de València, aunque su criador insiste en que "falta criterio en los corrales", motivo por el cual solo lidió tres toros de los ocho que presentó en los corrales del coso de la calle Xàtiva días antes del festejo.

Trayectoria en Fallas

La Feria de Fallas de años atrás también ha sido la cima ganadera de Jandilla: 'Leguleyo', un toro de Jandilla marcado con el número 67, serio y hondo de presencia, castaño en chorreao de pinta, de 530 kilos de peso y nacido en diciembre de 2019, que desorejó Andrés Roca Rey en 2024 tras una faena descomunal y fue premiado por la vuelta al ruedo. Hijo de 'Pañero', número 42, de pelo colorado, un toro indultado por José Garrido en la plaza francesa de Nimes el año 2017; y de la vaca 'Leguleya', de quien heredó el nombre.

Igual que 'Horroroso', otro ejemplar de Jandilla lidiado en las Fallas del 2019 que galopó con codicia, recorrido, profundidad, ritmo y una tremenda clase también Sebastián Castella y que fue premiado con una merecidísima vuelta al ruedo.

La profunda y larga embestida del gran toro de Jandilla ('Leguleyo') en la muleta de Roca Rey en 2024. / LITUGO

El pódium de la bravura

Vinculado desde siempre a la cría del toro bravo, su padre Borja Domecq tomó las riendas del hierro de Jandilla en 1987. Años después, en 2002, promovió la creación de Vegahermosa y el 31 de octubre de 2016 culminó el relevo generacional al dejar Jandilla en manos de su hijo Borja. La vacada había sido fundada en 1930 por don Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio en la finca Jandilla, donde continúa asentada en la actualidad. Sus orígenes se remontan a vacas y sementales del Marqués de Tamarón y del Conde de la Corte, ambos encastes de procedencia Parladé dentro de la casta Vistahermosa.

Noticias relacionadas

En definitiva, la Feria de Fallas ha sido algo así como el pódium de la bravura... Santiago Domecq, Domingo Hernández, Núñez del Cuvillo, Victoriano del Río, La Quinta... El reino del toro bravo porque, día tras día, hemos enumerado una larga lista de grandes toros lidiados en la plaza de toros de València. Lo que sí hay que decir cuando evocamos la bravura de esos toros es que la memoria nos somete a una involuntaria traición: los sitúa a casi todos por encima de los toreros.