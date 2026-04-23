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Aparatosa cogida a Roca Rey por el quinto toro en Sevilla

Roca Rey, cogido aparatosamente por el quinto toro en Sevilla

Roca Rey, cogido aparatosamente por el quinto toro en Sevilla

Redacción Levante-EMV

Sevilla

El diestro peruano Andrés Roca Rey ha sufrido una aparatosa cogida al entrar a matar al quinto toro de la corrida que se celebra este miércoles en la plaza de la Maestranza de Sevilla, decimotercer festejo de la Feria de Abril.

El toro, de la ganadería de Toros de Cortés, se le ha arrancado a Roca a la hora de entrar a matar, y le ha sorprendido, prendiéndole a la ahora de la cintura y zarandeándole durante unos interminables segundos hasta dejarle tendido en la arena, a donde han llegado las cuadrillas para trasladarle a toda prisa a la enfermería.

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