Doménech y Villora: "Cuando has caminado no quieres rendirte nunca"

La situación que vivieron los miembros de Salvem el Cabanyal «no es algo pensado, sino que te ves involucrada y te toca tirar adelante con todo», responde Maribel Doménech sobre si volvería a hacer lo que hizo con el colectivo que logró rescatar de la especulación la trama histórica del «Poble». «Cuando has caminado, no quieres rendirte nunca, sino llegar hasta el final, sea el que sea, para ganar o perder», defiende. Faustino Villora «también lo volvería a hacer» para salvar casas como la suya, centenaria, «que ni la ‘riuà’ ni las bombas de la guerra lograron derribar. Mi madre me decía: si fuera para hacer un hospital hablaríamos, pero para romper el pueblo, el plan no se debe hacer».