Rosa y Beatriz Garrote: "No sopesas lo que va costar, porque no lo harías"

Da igual lo que haya pasado. Hiciste lo que hiciste porque no había otra opción. Ni te lo planteaste», asegura Beatriz Garrote, expresidenta de la Avm3j. Aunque también explica que «quedarse en casa también era una opción, pero quien dio un paso adelante hizo lo que tenía que hacer. No es algo espontáneo. Tampoco sopesas lo que te va a costar, porque, si no, no lo harías».

Rosa Garrote también volvería hacer todo lo que ha hecho por esclarecer el accidente del metro: «Ojalá no me vea otra vez en esa circunstancia, porque hay que hacerlo».